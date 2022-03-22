برلمانية أوكرانية: بلادنا أحبطت خطة بوتين لاحتلالها خلال 3 أيام (فيديو)

قالت النائبة في البرلمان الأوكراني ليسيا فاسيلينكو إن سكان كييف “لن يستسلموا ولن يلقوا بسلاحهم أمام القوات الروسية التي تريد احتلال الأراضي الأوكرانية”.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين، أن جميع المدن الأوكرانية كذّبت أطروحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال في بداية الحرب إنه سيدخل وسيحتل جميع المدن الأوكرانية في غضون ثلاثة أيام.

وأوضحت ليسيا فاسيلينكو أن الحقيقة الوحيدة في الميدان هي أن القوات الروسية تواصل تدمير المدن الأوكرانية، وأنه بعد الهجمات المستمرة على مدينة ماريوبول وما خلّفته من خسائر على مستوى البنية التحية، انتقلت عمليات القصف المدفعي والجوي إلى العاصمة كييف التي تعيش حالة “مقاومة مستميتة”.

وتابعت عضو البرلمان الأوكراني “كييف فرضت اليوم حظر تجوال يمتد لأكثر من 36 ساعة، والقوات الأوكرانية تشرف على هذه العمليات، وهي قادرة على تطهير العاصمة من المرتزقة لحماية المدنيين”.

ورأت ليسيا أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لحماية كييف وأهلها في وجه العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الروسي في ضواحي المدينة.

شاهد: اتهامات متبادلة على الهواء بين نائبة في البرلمان الأوكراني ومحلل سياسي روسي#الحرب_الروسية_الأوكرانية #أوكرانيا #روسيا pic.twitter.com/iRFKgR4ECM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2022

وبشأن مستقبل المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وروسيا، قالت ليسيا إنها “لا يمكن أن تقدّم جديدًا إلا عندما يصمت بوتين” مشيرة إلى أنه “في كل مرّة، تصر روسيا على إرسال مفاوضين يكررون الأكاذيب نفسها”.

وأضافت “المواقف الروسية تبدو متناقضة، والمدنيون الأوكرانيون هم من يدفعون فاتورة الحرب غير الأخلاقية وغير المتوازنة”.

وتابعت “مشكلة بوتين هو أنه يرى نفسه قادرًا على إملاء شروطه على أوكرانيا والعالم”.

وأوضحت أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب هي خروج القوات الروسية من أوكرانيا إلى الحدود المعترف بها دوليًا، وتعهّد موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية والبشرية التي ارتكبتها في أوكرانيا.