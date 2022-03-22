بايدن يحذر روسيا من تنفيذ هجمات إلكترونية ضد بلاده ويتوعد بالرد العنيف

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن روسيا ربما تخطط لشن هجوم إلكتروني على الولايات المتحدة، مؤكدا على وجود دلائل بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية.

وأضاف بايدن في كلمة أمام عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية لمناقشة التداعيات المالية للصراع في أوكرانيا، الاثنين، أن بوتين “بات معزولا وهو يتحدث عن حجج زائفة مثل أسلحة بيولوجية”.

وقال في رسالة موجهة لبوتين “ستكون هناك عواقب وخيمة في حال قامت روسيا بهجمات سيبرانية ضدنا”.

وتابع “بوتين تصور أن الناتو سيفقد عزيمته ولن يقف متحدا إزاء الحرب على أوكرانيا”.

وخلص الرئيس الأمريكي إلى القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بما هو ضروري لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وكان بايدن قد حذر في وقت سابق الاثنين روسيا من قيامها بشن هجوم إلكتروني على البنية التحتية للولايات المتحدة، رداً على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وقال بايدن، في بيان، إن هناك معلومات استخباراتية تكشف تخطيط الرئاسة الروسية “الكرملين” بشكل جدي لشن هجمات محتملة، وحث الشركات الأمريكية على توخي الحذر.

وخاطب بايدن القطاع الخاص قائلاً “لديكم القوة والقدرة والمسؤولية لتعزيز الأمن السيبراني، ومرونة الخدمات، والتقنيات الحيوية التي يعتمد عليها الأمريكيون”.

وأضاف “نحتاج إلى أن يقوم الجميع بدورهم لمواجهة أحد تهديدات عصرنا، يقظتك وسرعة التعامل مع الموقف اليوم يمكن أن تمنع أو تخفف من الهجمات غداً”.

وفي سياق متصل، قالت آن نويبرغر، نائبة مستشار الأمن القومي لبايدن لشؤون التكنولوجيا الإلكترونية والناشئة، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن إدارة بايدن اكتشفت “نشاطاً تحضيرياً” لهجوم إلكتروني تمت مشاركته في سياق سري مع شركات خاصة.

وأشارت إلى أن “ذلك يشمل جهود فحص مواقع الويب، والبحث عن نقاط الضعف”.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي، والتزام الحياد التام، وهو ما تعده كييف “تدخلًا في سيادتها”.

وقتل ما لا يقل عن 925 مدنيًا، وأصيب 1496 آخرين في أوكرانيا منذ بداية الحرب، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، فيما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 3.16 مليون شخص فرّوا إلى الدول المجاورة.