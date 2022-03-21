95 جريحًا في تصادم قطارين بالعاصمة التونسية.. والأسباب مجهولة (فيديو)

أصيب 95 شخصًا إثر تصادم قطارين “وجهًا لوجه” في العاصمة التونسية، الاثنين، دون أن يسفر الحادث عن ضحايا.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في تونس، معز تريعة “أسفر تصادم قطارين أحدهما لم يكن يقل مسافرين في جنوبي العاصمة عن جرح 95 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات” مشيرًا إلى أن الحادث “لم ينتج عنه سقوط قتلى”.

ووقع الحادث في منطقة جبل جلود القريبة من العاصمة تونس قرابة الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (08:00 توقيت غرينيتش).

وأوضح الدفاع المدني أن مجمل الإصابات “تراوحت بين كسور وكدمات خفيفة”.

ووجّه الدفاع المدني 15 سيارة إسعاف وشاحنات تدخّل لنقل الجرحى من مكان الحادث إلى المستشفيات القريبة بالعاصمة.

في حادث غريب.. تصادم قطارين وجها لوجه أفاد مراسل #الجزيرة_مباشر بوقوع عشرات الجرحى جراء تصادم قطارين في منطقة جبل جلمود بضواحي العاصمة التونسية #مباشر #تونس pic.twitter.com/G7DnF7bh2O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2022

وتضرر جزء كبير من قمرة القيادة لأحد القطارين بسبب الحادث.

بدوره، وصل وزير النقل ربيع المجيدي إلى موقع الحادث الذي لم يُكشف عن أسبابه بعد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث قطارات أوقعت عددًا من الضحايا.

وفي العام 2016 لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 52 آخرون في مدينة جبل جلود جنوب العاصمة تونس جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار، بسبب خلل في إشارات تقاطع.

وفي منتصف يونيو/حزيران 2015 شهدت منطقة فحص بمحافظة زغوان -التي تبعد نحو ستين كيلومترًا عن العاصمة- حادث قطار مروعًا، أسفر عن مصرع 18 شخص و70 مصابًا.