مليون مشاهدة خلال 24 ساعة لأغنية “ويجز” الداعمة للاجئين في مخيم الزعتري

حققت أغنية “بعودة يا بلادي” لمغني الراب المصري ويجز أكثر من مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط بعدما أطلقها الفنان الشاب على يوتيوب، السبت، معلنًا التبرع بأرباحها إلى مخيّم الزعتري للاجئين في الأردن مساهمة منه في تطوير سبل المعيشة داخل المخيّم.

وتعود قصة الأغنية إلى كونها الشارة الموسيقية الدعائية للفيلم الوثائقي الطويل “كباتن الزعتري” للمخرج المصري علي العربي والذي حظي بإشادة عالمية من مهرجانات سينمائية دولية.

View this post on Instagram

وكشف ويجز عن إطلاق الأغنية على حسابه في إنستغرام قائلًا “أجبر ما لا يقل عن 82 مليون شخص على الفرار من ديارهم. من بينهم ما يقرب من 26 مليون لاجئ نصفهم تحت سن 18 عامًا تقريبًا. لكل شخص من هؤلاء الملايين قصته الخاصة وكلها قصص تستحق أن تروى. وهذه قصة عن لاجئين شابين يتشاركان حلمًا واحدًا” في إشارة إلى بطلي فيلم كباتن الزعتري.

وتعكس الأغنية كما الفيلم الوثائقي أوضاع اللاجئين وما يمرون به من صعاب بعد فقدانهم لأوطانهم ورحيلهم عنه.

ويحكي ويجز عبر كلمات أغنيته عن بطلي فيلم كباتن الزعتري الشابين محمود وفوزي اللذين يعيشان في مخيّم الزعتري للاجئين في الأردن، ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم.

ويتغنّى ويجز بتمسك اللاجئين بالأمل في العودة إلى الوطن، واليقين بقدرتهم على تحقيق أحلامهم والوصول إلى العالمية متخذين من محمد صلاح قدوة لهم في مجال كرة القدم.

ويظهر في المقطع المصوّر للأغنية لقطات من مراحل تصوير الفيلم بين اللاجئين في المخيّم وتفاعلهم مع بعضهم الآخر لا سيما الشباب والصغار منهم الموهوبين في أداء مهارات كرة القدم.

وتدور قصة فيلم كباتن الزعتري حول الحلم الكبير للصديقين محمود وفوزي لاحتراف كرة القدم رغم ظروفهما الصعبة، وحياتهما في مكان لا يوفر أي تسهيلات أو فرص للتدريب، لكنهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يوميًا حتى تزورهم أكاديمية عالمية في المخيّم لاختيار لاعبين لبطولة دولية ليكون من الممكن أن يتحول حلمهما إلى حقيقة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية واختلافها عما اعتاد تقديمه من أغنيات تنتمي لموسيقى الراب.

So much love from a syrian refugee 🤍 #بعودة_يا_بلادي #ويجز @Wegzkrofficial https://t.co/2KIudya2K4

— Farah Mhedi (@farah_mhedi) March 20, 2022