مصر.. أسعار الذهب في السوق المحلي تقفز عقب صعود الدولار الأمريكي

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة وصعود الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات بـ41 جنيها ليسجل عيار 21 (الأكثر بيعًا) 930 جنيهًا مقابل 889 جنيهًا في تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وسجل عيار 18 نحو 797 جنيها، وعيار 24 نحو 1063 جنيها، في حين بلغ سعر “الجنيه الذهب” ما قيمته 7440 جنيها.

وقال عمرو المغربي عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة إن سوق الذهب شهد “حالة من الارتباك مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري” متوقعا في حالة استمرار ارتفاع أسعار الدولار أن تشهد أسعار الذهب قفزات سعرية.

وصباح اليوم، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وأوضح البنك في بيان أن سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شركة رفينيتيف للبيانات المالية أن الجنيه المصري واصل الهبوط ليفقد أكثر من 15% من قيمته أمام الدولار الأمريكي مسجلا قيما تراوحت بين 18.17 و18.27 مقابل الدولار.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قد ذكرت، صباح اليوم، أن الجنيه المصري جرى تداوله عند 17.50 جنيها للدولار صباح اليوم بدلا من 15.74 جنيها للدولار أمس بعد دقائق من قرارات للبنك المركزي برفع سعر الفائدة.

ولا يزال البنك المركزي المصري مبقيا على أسعار صرف العملات على موقعه الرسمي منذ أمس دون تحديث.

ورفينيتيف شركة بريطانية أمريكية للبيانات والمعلومات المالية، وهي إحدى شركات (مجموعة بورصة لندن).

وتأسست رفينيتيف عام 2018، وتقول على موقعها الإلكتروني إن مقرها الرئيس يقع في المملكة المتحدة وإن لديها أعمالا في 70 دولة بالعالم.

وعالميا تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.22% عند 1929.60 دولارا للأوقية وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.16% مسجلًا 1924.75 دولارا للأوقية.