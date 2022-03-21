لماذا تحتاج روسيا وهي صاحبة أحد أقوى الجيوش عالميًّا إلى مرتزقة من دول أخرى؟ محلل روسي يجيب (فيديو)

قال المحلل السياسي الروسي أندريه أنتيكوف إن من يقاتل إلى جوار الجيش الروسي من دول أخرى مثل الشيشان أو غيرها يقاتل بشكل تطوعي مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى “مرتزقة” في صفوف القوات الروسية.

وأضاف -في لقائه بالجزيرة مباشر- أن روسيا تستطيع بمفردها إنجاح عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ولكن إذا كان لدى بعض الأشخاص رغبة في “التطوع” للحرب إلى جوار روسيا في أوكرانيا فإن روسيا ترحب به، وقال إنه يشاهد “الآلاف” من بلدان عربية وإسلامية يريدون التطوع في الحرب.

وذهب إلى أن روسيا تقاتل ما وصفه بـ”النازية” وكل من يقاتل إلى جوارها من عرب ومسلمين يؤمنون بأهمية الحرب، ممثلا لذلك بزعيم الشيشان رمضان قديروف.

لماذا تحتاج روسيا التي تملك أحد أقوى الجيوش في العالم إلى مرتزقة من الشيشان أو سوريا أو ليبيا في حربها على أوكرانيا؟#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/9noP9IDQ8l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2022

وكشف المحلل الروسي أن بعض وسائل الإعلام الروسية تقول إن لبنانيين وسودانيين وسوريين وليبيين مستعدون للمشاركة في الحرب مع روسيا بشكل “تطوعي”، على حد قوله.

وبشأن طلب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي مقابلة الرئيس الروسي فلايدمير بوتين أكثر من مرة، قال إنه يعتبر الطلب مجرد “مناورة سياسية” يعقبها طلب أوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية والأوربية.

شروط بوتين لإنهاء الحرب

من ناحية أخرى، كشف مسؤولون أتراك أن الرئيس بوتين وضع 6 مطالب لوقف النار في أوكرانيا تم التوافق بين موسكو وكييف على 4 منها، وبقي شرطان تتمسك بهما روسيا وترفضهما أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في حديث لصحفية حريات إلى حدوث تقارب في المواقف لدى الجانبين بشأن القضايا الأساسية، ولكن بعض القضايا العالقة تحتاج إلى قرار على مستوى القادة.

وكشف إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية في تصريحات لصحيفة حريات المطالب الروسية الستة وهي:

التزام أوكرانيا بالحياد وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). نزع السلاح الأوكراني ووقف تدفق الإمدادات العسكرية الغربية إلى كييف وتوفير ضمانات أمنية متبادلة على غرار الاتفاقات السابقة بين روسيا والنمسا. تحرير أوكرانيا ممن يصفهم بوتين بـ”النازيين الجدد” وهو مصطلح يشير إلى كتيبة آزوف التي أصبحت تندرج تحت الحرس الوطني الأوكراني. إزالة العقبات التي تحول دون استخدام واسع النطاق للغة الروسية في أوكرانيا. الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014. الاعتراف باستقلال جمهوريتي “دونيتسك” و”لوهانسك” في إقليم دونباس.

وترفض أوكرانيا الشرطين الأخيرين جملة وتفصيلا.