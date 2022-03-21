“لا يستطيع رفض طلب لبوتين”.. هل يرسل حفتر مقاتلين ليبيين إلى أوكرانيا؟ (فيديو)

شدد فيصل الشريف الكاتب والمحلل السياسي الليبي على أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر “لا يمكنه رفض أي طلب” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا إمكانية إقدام حفتر على إرسال مقاتلين ليبيين إلى أوكرانيا لدعم القوات الروسية في المعارك البرية إذا توافر لديه من المقاتلين الليبيين المناسبين لهذه المهمة.

جاء ذلك في مداخلة للمحلل السياسي الليبي مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر تعليقًا على إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية، صباح الأحد، أن خليفة حفتر المدعوم من روسيا “تعهّد خلال زيارته لموسكو بإرسال متطوعين ليبيين إلى أوكرانيا للقتال لصالح روسيا”.

وتوقّعت الوزارة، في تصريحاتها أن تنظّم شركة (فاغنر) الروسية عملية نقل المتطوعين الليبيين عبر طائرات لسلاح الجو الروسي.

وفي هذا الشأن، أكد الشريف أن حفتر “لن يتوانى في تقديم أي شيء تطلبه موسكو، كونه لا يستطيع رد أي طلب لبوتين بعدما صارت ليبيا رهينة لدولة مثل روسيا على خلفية الدعم الكبير الذي قدمته لها”.

بيد أنه في المقابل، أشار إلى أن حفتر كان يعاني شخصيًا من نقص المقاتلين خلال محاولته السيطرة على العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن هذه الحقيقة وراء استعانته بمرتزقة من جنسيات مختلفة.

ورجّح الشريف بأن تعتمد روسيا على المرتزقة الذين يسيطر عليهم حفتر، وأن يرسل هؤلاء للقتال ضد القوات الأوكرانية.

ولفت إلى أن حفتر “يدين لروسيا” بالبقاء في منصبه شأنه شأن بشار الأسد في سوريا.

جدير بالذكر أن الأنباء المتعلّقة بإرسال مقاتلين ليبيين إلى أوكرانيا جاءت بعد أيام من إعلان الكرملين أنه سيفتح الباب للسوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي في إطار عمليته العسكرية التي بدأها في 24 فبراير/شباط.

وكانت السفارة الليبية في كييف ردت الثلاثاء على تقارير إعلامية عربية وغربية عن “تجنيد مرتزقة من ليبيا لصالح روسيا للمشاركة في القتال ضد أوكرانيا”.

وقالت على فيسبوك إن الخبر عار عن الصحة، وإنها “تخلّي مسؤوليتها من أي عمل مشين يصدر عن أشخاص لا يمثّلون الدولة الليبية”.