ترحيب من الفصائل.. طعن شرطيين إسرائيليين في القدس والاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين (فيديو)

أجمعت فصائل فلسطينية، الأحد، أن عملية الطعن التي نُفّذت ضد شرطيين إسرائيليين، وسط القدس المحتلة “رد طبيعي على جرائم الاحتلال”.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن كل من حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية إصابة شرطيين بجروح طفيفة، إثر تعرضهما لعملية طعن في حي رأس العامود وسط القدس، وأن منفّذ عملية الطعن لاذ بالفرار.

ونقلت القناة عن الشرطة قولها إنها تُجري عمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 7 فلسطينيين على الأقل في القدس وأنحائها، ردًا على عملية الطعن.

جدير بالذكر أن القدس، تشهد خلال المدة الأخيرة توترًا كبيرًا حيث وقعت عمليات طعن عدة ضد إسرائيليين، خلال الأيام الماضية، في حين زادت الشرطة الإسرائيلية من وتيرة الاعتقالات اليومية بحق الفلسطينيين في المدينة.

حدث امني في حي رأس العامود

اعلنت شرطة الاحتلال عن إصابة شرطييْن في عملية الطعن، بحي رأس العامود بالقدس المحتلة وادعت ان شاباً نفّذ عملية طعن و أصاب خلالها شرطييْن من الاحتلال بإصابتين متوسطة وخفيفة، وانسحب من المكان.. pic.twitter.com/a1yoGAeTEL — Lana Kamleh( لانا كاملة )اعلامية مقدسية فلسطينية (@LanaKamleh) March 20, 2022

وتعليقًا على عملية الطعن، قال محمد حمادة، المتحدّث باسم حركة حماس، إن “عملية رأس العامود البطولية ردٌ طبيعي على سادية وجرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا”.

وأضاف أن الحركة “تبارك العملية وإنّ شجاعة وإقدام هذا الشاب رسالة واضحة للاحتلال وحكومته المتطرّفة المجرمة بحقّ شعبنا”.

وزاد حمادة قائلًا “إنهم لن يحقّقوا أمنهم المزعوم على أرضنا، طالما لم يشعر به أبناء شعبنا؛ الذين يتعرّضون يوميًا لجرائم وسادية الاحتلال”.

وتابع “نؤكد أنَّ الإرهاب الصهيوني المتواصل، لن يضعف عزيمة شعبنا، بل سيزيده قوة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وتصعيد الحراك الشعبي والفعل المقاوم ضد هذا المحتل الغاشم في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، حتى تحريرها وزوال الاحتلال”.

من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان “هذه العملية المباركة تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق شعبنا ومقدساتنا”.

وأضافت “نؤكد أننا ماضون قدمًا في جهادنا ومقاومتنا بكل الطرق والوسائل وفي مقدمتها الكفاح المسلّح، ولن يثنينا عن أداء واجبنا كل محاولات القمع والإرهاب”.

ودعت الفلسطينيين “للعمل على تصعيد العمل المقاوم في وجه الاحتلال، وعلى نقاط التماس، ورص الصفوف لحماية المقدسات من عبث الاحتلال”.

وأوضحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيانها أن “العملية رسالة تؤكّد إصرار شعبنا على استمرار مقاومته للاحتلال، وعلى طريق مواصلة النضال لدحر الاحتلال ونيل حقوقه الوطنيّة”.

وقالت “العملية جاءت لتعبّر عن الرد الشعبي كخيارٍ حاسم في التعامل مع الاحتلال وسياساته”.