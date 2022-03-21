إعلام إسرائيلي: قمة ثلاثية بين السيسي وبن زايد ونفتالي بينيت في شرم الشيخ

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، لعقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الثاني خلال ستة أشهر.



ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي للزيارة من إسرائيل أو مصر.

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الوزراء نفتالي بينيت يصل إلى #مصر في زيارة لم يعلن عنها مسبقا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 21, 2022

وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان مكتب بينيت، الأربعاء الماضي، عن الاتفاق مع الرئيس المصري على تسيير خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ بدءًا من أبريل/ نيسان المقبل.

وذكر بيان للحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، أن إسرائيل ومصر اتفقتا على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين البلدين، وتدشين خط جديد ينطلق من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب إلى مدينة شرم الشيخ.

وكان بينيت قد صرّح -قبل نحو أسبوع من الإعلان عن افتتاح خط الطيران- بأن “التعاون بين البلدين يتسع في مجالات كثيرة، وهذا يسهم في استقرار الشعبين واستقرار المنطقة”.

من جهة أخرى، وصل وليّ عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الاثنين، إلى مدينة شرم الشيخ.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن السيسي كان في استقبال بن زايد لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن السيسي عقد، اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ جلسة مباحثات موسعة مع بن زايد بحضور وفدي البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن اللقاء “شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات”.

وقالت قناة إسرائيلية رسمية، مساء الاثنين، إن لقاء ثلاثيًا جمع في منتجع شرم الشيخ، رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووليّ عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأضافت القناة أن “الزعماء الثلاثة التقوا في شرم الشيخ على وقع الاتفاق النووي المتبلور مع إيران”، دون مزيد من التفاصيل.

وكان السيسي قد التقى بينيت في أيلول/سبتمبر الماضي، في اجتماع عُقد بمدينة شرم الشيخ وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بـ”المهم جدًا والجيد للغاية”، لافتًا إلى أنهما وضعا خلاله الأساس لـ”تعميق الروابط وتعزيز المصالح”.