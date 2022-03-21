تحطم طائرة على متنها أكثر من 130 شخصًا جنوب غربي الصين

تحطمت اليوم الاثنين طائرة من طراز بوينغ-737 تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 132 شخصا جنوب غربي الصين، وفق ما أعلنت إدارة الطيران المدني في البلاد.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة (إم يو 5735) بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

وذكرت إدارة الطيران المدني الصينية في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني أن الطائرة “فقدت الاتصال فوق مدينة ووتشو” في منطقة قوانغسي الجبلية، مشيرة إلى أنه “تأكد تحطم هذه الطائرة” وأنها أرسلت فريق عمل إلى مكان الحادث.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سلطات الطوارئ بالمنطقة أن 132 شخصا كانوا على متن الطائرة بينهم 123 راكبا وطاقم مكون من 9 أفراد.

وذكرت شينخوا أنه تم نشر رجال إنقاذ وأنهم يقتربون من موقع الحادثة، فيما لم يُعرف عدد الضحايا حتى الآن، وأفاد تلفزيون (سي سي تي في) أن تحطم الطائرة “تسبب بحريق” جبلي، مشيرا إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إنقاذ قوله إن الطائرة تحطمت بالكامل، كما ذكرت أن الحادث تسبب في إشعال حريق دمر مساحات من نبات الخيزران والأشجار قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.

وبحسب موقع (فلايترادار 24) المتخصص بالملاحة الجوية فإن الطائرة المنكوبة من طراز 800-737 وعمرها ست سنوات.

ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى أغسطس/ آب 2010، وأسفر حينها عن مقتل 42 شخصًا، وكان سجل السلامة لصناعة الطيران في الصين من بين الأفضل في العالم على مدى العشر سنوات الماضية.

ويتمتع طراز بوينغ 800-737 الذي تحطمت إحدى طائراته اليوم بسجل أمان جيد وهو السابق على طراز 737 ماكس الذي تم إيقافه عن الطيران في الصين منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد حادثتين داميتين في عام 2018 في إندونيسيا و2019 في إثيوبيا.