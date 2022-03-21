بايدن يتوجّه إلى بولندا لبحث جهود دعم أوكرانيا ومستقبل اللاجئين

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى العاصمة البولندية وارسو، يوم الجمعة المقبل، للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وسبل دعم كييف.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ “الرئيس سيناقش كيفية استجابة الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا وشركائنا للأزمة الإنسانيّة و(أزمة) حقوق الإنسان التي خلفتها حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا”.

وأشار إلى أن زيارة بايدن إلى وارسو ستأتي بعد اجتماعاته في بروكسل مع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقادة مجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوربي.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنّ جولة بايدن الأوربية “ستركز على مواصلة حشد العالم دعمًا للشعب الأوكراني وضد حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا”.

وأكدت أن بايدن “ليس لديه خطط للسفر إلى أوكرانيا”.

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قد التقت أندريه دودا في وارسو، في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، وأدان كلاهما العمل العسكري الروسي خصوصا ضد المدنيين.

وتوجّه رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي ورئيسا وزراء التشيك بيتر فيلا وسلوفينيا يانيز يانشا إلى كييف، الأسبوع الماضي، لزيارة العاصمة المحاصرة.

وعلى صعيد آخر، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، تأكيده على أنه “مستعد لمفاوضات” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في مقابلة بثتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية “أعتقد أنه من دون مفاوضات لن نوقف الحرب” التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير/ شباط الماضي، في فرار نحو 10 ملايين أوكراني من ديارهم توجّه نحو ثلثهم إلى الخارج، خصوصا إلى بولندا التي تؤوي حاليا نحو مليوني لاجئ أوكراني.