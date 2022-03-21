الجزيرة مباشر ترصد الدمار وسط كييف بعد ليلة عصيبة من القصف المتواصل (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن العاصمة الأوكرانية كييف شهدت ليلة عصيبة البارحة دوّت خلالها صافرات الإنذار عشر مرات على الأقل، وكانت تسمع فيها أصوات الانفجارات والمضادات الأرضية بوضوح.

وتقول السلطات الأوكرانية إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا جراء استهداف مركز تجاري بشكل مباشر في حي فينوغرادر بشمال غرب المدينة التي دمّرها القصف الروسي دمارا هائلا. وتشير وسائل إعلام أوكرانية إلى أن عدد القتلى بلغ 6 قتلى، فضلا عن إصابة العشرات بإصابات بالغة.

ورصد مراسل الجزيرة مباشر الدمار الشديد الذي لحق بكثير من المركبات جراء القصف الصاروخي، في حين كان رجال الأمن يبعدون طاقم الجزيرة مباشر عن المكان لأنهم يتوقعون حدوث انهيارات واسعة لكثير من المباني في المنطقة.

وفرض الأمن حاجزا دون المكان لأن الدخان كان لا يزال يتصاعد من بعض المباني المدمّرة بموجة انفجارية شديدة سمعها مراسل الجزيرة رغم أنه كان على بعد 15 كيلومترا من المكان.

ومقارنة بالاستهدافات الأخرى التي حدثت في كييف يعد هذا الاستهداف من أكبرها وأوسعها، وتتحدث السلطات عن عدة صواريخ روسية دمرت أغلب المباني في المنطقة.

وبعد كل انفجار تتوجه السلطات إلى المباني وتتأكد مما إذا كانت كل الشقق والوحدات فارغة وأنه لا يوجد محاصرون تحت الأنقاض، ومن أن المباني ليست على وشك السقوط ثم تسمح للصحفيين بدخول المكان ومعاينة ما يحدث.

وقبل قليل كانت النيران تشتعل في المركز التجاري الضخم ولكن رجال الإطفاء أخمدوها، ثم بقي الدخان يتصاعد حتى وقت تصوير الجولة.

وتتعرض أحياء العاصمة الأوكرانية كييف لاستهدافات صاروخية متكررة بالتزامن مع محاولات القوات الروسية دخول العاصمة والسيطرة عليها بريًّا من عدة محاور أبرزها المحور الشمالي الغربي والشمالي الشرقي.