احتفاءً بانسحاب مدربَيْن عربيَّيْن من بطولة في البحرين رفضًا للتطبيع (فيديو)

احتفى مدونون بإعلان مدرب جزائري وآخر أردني انسحابهما من الدورة التدريبية للفنون القتالية في البحرين تضامنًا مع فلسطين ورفضًا للتطبيع مع الاحتلال.

وكتب إبراهيم سرقمة على صفحته في فيسبوك “أعلن انسحابي من الدورة الدولية للمدربين المقامة في البحرين بسبب وجود وفد من الكيان الصهيوني معنا في نفس القاعة. لا للتطبيع”.

وقد انسحب قبله المدرب الأردني محمد السعود رفضًا للتطبيع ولمشاركة الوفد الإسرائيلي في الدورة أيضًا.

وتفاعلًا مع انسحاب المدربَيْن علّق خالد سعدي “ما أحلى أن يكون الشيء قانونيا. الآن خصوصا بعدما كشر الغرب عن أنيابه ونزع قناع أن الرياضة لا تدخل في السياسة. الآن من ينسحب ينسحب بشرف دون عويل المنظمات الدولية”.

أما مظفر الدراجي فقد كتب “كل واحد يقابل إسرائيل ينسحب؟ الأفضل أن تقابلوهم وتنتصروا عليهم”.

وكتب مغرد آخر “للذين يدعون عدم خلط الرياضة بالسياسة، لماذا انسحبت الوفود الغربية من اللعب ضد روسيا تنديدا بالحرب على أوكرانيا؟ من يفتقر إلى المبادئ يصعب عليه فهم عدم التعامل والاعتراف بكيان محتل! مجرد خوضك مباراة معه يعني أنك معترف به كدولة”.

وكانت دولة البحرين قد استضافت أعمال دورة الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ والورشة الدولية للمدربين في الفترة من 17 إلى 19 مارس/ آذار الجاري، بحضور ١٢٠ مُشاركًا يمثلون أكثر من ٣٦ دولة منها إسرائيل.