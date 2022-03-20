مسؤولة بالخارجية الأوكرانية للجزيرة مباشر: أثبتنا خطأ حسابات روسيا وهذا موقفنا من الانضمام إلى الناتو (فيديو)

قالت أمينة جباروف -النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني- إنه من السابق لأوانه الجزم بإحراز تقدّم في المفاوضات مع روسيا، مؤكدة أن حكومة كييف لم تتلق حتى الآن أي رد رسمي من موسكو بشأن طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

نائب وزير الخارجية الأوكراني للجزيرة مباشر: لم نتلق أية ردود واضحة من موسكو على طلب الرئيس #زيلينسكي لقاء الرئيس #بوتين#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/NXjwQ6zn8E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2022

وأضافت خلال مشاركتها في (المسائية) على الجزيرة مباشر، اليوم السبت، أنها لا تتوقع حدوث اختراقات في المفاوضات لأن روسيا غير مهتمة بإيقاف الحرب أو إحلال السلام.

وتابعت “المشكلة الكبرى التي تواجه الحكام العسكريين في روسيا هي أنه بعد أكثر من 24 يومًا من الحرب، لا يزال هناك من يظن أن أوكرانيا سوف تستسلم في غضون يومين أو ثلاثة، لكننا أثبتنا أن حساباتهم خاطئة”.

نائب وزير الخارجية الأوكراني للجزيرة مباشر: من المبكر الجزم بإحراز تقدم في المفاوضات مع #روسيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/tDK18qnoA9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2022

وأوضحت المسؤولة أن السماح باستمرار “العدوان الروسي على أوكرانيا” سيؤدي إلى اتساع الحرب في أكثر من موقع في العالم “وحينها لن ينجو أحد”.

وبشأن قضية الانضمام إلى الناتو، قالت أمينة جباروف إن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف تظل قضية سيادية خالصة تقتصر على خيارات الشعب وحرص قيادته السياسة والعسكرية على تحقيق الأمن والسلامة، مؤكدة أن روسيا احتلت شبه جزيرة القرم عام 2014 في وقت لم يكن هناك حديث عن عضوية أوكرانيا في الناتو.

وشددت على أن هناك مطالب ملحّة من القادة الأوكرانيين على ضرورة تحقيق ضمانات أمنية من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأضافت أن القيادة السياسة والعسكرية الأوكرانية ترى ضرورة الاستفادة من ميثاق الناتو وخاصة البند الخامس الذي ينص على التدخل العسكري لحماية الدولة المعتدى عليها، مضيفة أن “هذه النقاط لا تزال موضوع مفاوضات مع الطرف الروسي الذي لا يزال مصرًّا على حسم المعركة عسكريًا لكنه فشل في ذلك”.

وشددت على أن الموقف التفاوضي للوفد الأوكراني لا يزال صامدًا حتى الآن، لأنه يقف يوميًا على حالات التقدم المسجلة على الأرض والانتصارات العسكرية لوحدات الجيش الأوكراني.

نائب وزير الخارجية الأوكراني للجزيرة مباشر: روسيا احتلت شبه جزيرة القرم عام 2014 في وقت لم يكن هناك حديث عن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/T3WAGFuLV6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2022

وأوضحت المسؤولة الأوكرانية أن العقوبات الغربية على روسيا تُعد الأكثر صعوبة وتتجاوز بكثير العقوبات على كوريا الشمالية.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أكدت في وقت سابق، اليوم السبت، أن الجيش الروسي يواصل قصف الأماكن السكنية والمستشفيات والمدارس.

وأضافت أن القوات الأوكرانية صدت هجمات متفرقة للجيش الروسي، وكبدته خسائر فادحة في عدد من المناطق التي يسيطر عليها، وتمكنت من منع وحدات تابعة له من التقدم نحو العاصمة كييف.