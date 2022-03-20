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مسؤولة بالخارجية الأوكرانية للجزيرة مباشر: أثبتنا خطأ حسابات روسيا وهذا موقفنا من الانضمام إلى الناتو (فيديو)

19/3/2022

قالت أمينة جباروف -النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني- إنه من السابق لأوانه الجزم بإحراز تقدّم في المفاوضات مع روسيا، مؤكدة أن حكومة كييف لم تتلق حتى الآن أي رد رسمي من موسكو بشأن طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضافت خلال مشاركتها في (المسائية) على الجزيرة مباشر، اليوم السبت، أنها لا تتوقع حدوث اختراقات في المفاوضات لأن روسيا غير مهتمة بإيقاف الحرب أو إحلال السلام.

وتابعت “المشكلة الكبرى التي تواجه الحكام العسكريين في روسيا هي أنه بعد أكثر من 24 يومًا من الحرب، لا يزال هناك من يظن أن أوكرانيا سوف تستسلم في غضون يومين أو ثلاثة، لكننا أثبتنا أن حساباتهم خاطئة”.

وأوضحت المسؤولة أن السماح باستمرار “العدوان الروسي على أوكرانيا” سيؤدي إلى اتساع الحرب في أكثر من موقع في العالم “وحينها لن ينجو أحد”.

وبشأن قضية الانضمام إلى الناتو، قالت أمينة جباروف إن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف تظل قضية سيادية خالصة تقتصر على خيارات الشعب وحرص قيادته السياسة والعسكرية على تحقيق الأمن والسلامة، مؤكدة أن روسيا احتلت شبه جزيرة القرم عام 2014 في وقت لم يكن هناك حديث عن عضوية أوكرانيا في الناتو.

وشددت على أن هناك مطالب ملحّة من القادة الأوكرانيين على ضرورة تحقيق ضمانات أمنية من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأضافت أن القيادة السياسة والعسكرية الأوكرانية ترى ضرورة الاستفادة من ميثاق الناتو وخاصة البند الخامس الذي ينص على التدخل العسكري لحماية الدولة المعتدى عليها، مضيفة أن “هذه النقاط لا تزال موضوع مفاوضات مع الطرف الروسي الذي لا يزال مصرًّا على حسم المعركة عسكريًا لكنه فشل في ذلك”.

وشددت على أن الموقف التفاوضي للوفد الأوكراني لا يزال صامدًا حتى الآن، لأنه يقف يوميًا على حالات التقدم المسجلة على الأرض والانتصارات العسكرية لوحدات الجيش الأوكراني.

وأوضحت المسؤولة الأوكرانية أن العقوبات الغربية على روسيا تُعد الأكثر صعوبة وتتجاوز بكثير العقوبات على كوريا الشمالية.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أكدت في وقت سابق، اليوم السبت، أن الجيش الروسي يواصل قصف الأماكن السكنية والمستشفيات والمدارس.

وأضافت أن القوات الأوكرانية صدت هجمات متفرقة للجيش الروسي، وكبدته خسائر فادحة في عدد من المناطق التي يسيطر عليها، وتمكنت من منع وحدات تابعة له من التقدم نحو العاصمة كييف.

المصدر : الجزيرة مباشر