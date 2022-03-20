شاهد: قديروف يقود آلية عسكرية أوكرانية استولت عليها قواته

نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأحد، عبر حسابه الخاص على تلغرام مقاطع فيديو قال إنها توثق لعملية استيلاء قواته على آلية عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية وأسر قائدها.

وبدا في الصور التي نُشرت الرئيس الشيشاني قديروف بمعية وحدات من قواته وهو يتحدث عن الآلية الأوكرانية التي بدت في وضع سليم.

ونزع قديروف لوحة الآلية الأوكرانية ووضع محلها لوحة تحمل علم الشيشان ليشرع في قيادتها بنفسه وسط جنود.

وكان قديروف وحليف الرئيس فلاديمير بوتين قد نشر، الخميس الماضي، صورًا أخرى أكد أنها ترصد جانبًا من مشاركة جنوده في المعارك التي تدور في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

واتهمت أوكرانيا مقاتلين شيشانيين بالضلوع في مخطط لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ومنذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل 4 أسابيع، تواصل وسائل الإعلام الروسية الحديث عن إرسال آلاف المقاتلين الشيشان للقتال جنبًا إلى جنب مع قواتها في الحرب ضد جارتها.

وتقول وسائل إعلام روسية وشبكات قنوات تلغرام الموالية للكرملين إن ما بين 10 آلاف و70 ألف مقاتل شيشاني، وصفهم قديروف بالمتطوعين، جاهزون لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.

وبعدها انتشرت صور ومقاطع فيديو لقوات خاصة ترفع العلم الشيشاني في بلدة هوستوميل غربي كييف في وقت سابق من الأسبوع الماضي.