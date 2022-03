الهند.. مظاهرة ضد حكم قضائي بمنع الحجاب ومسلمة تتحدى القرار بمفردها (فيديو)

نظم نشطاء مسلمون وقفة احتجاجية في مدينة (شيكاماغالورو) جنوب ولاية كارناتاكا الهندية، اعتراضًا على قرار حظر الحجاب في مدارس الولاية.

وبعد أسابيع من الاحتجاجات في مدارس وشوارع الولاية، حسمت محكمة الولاية العليا بحرمان المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس.

Muslim clerics and community members protested against the verdict at shaktinagar chikkamagaluru yesterday.#HijabMovement pic.twitter.com/QsjwQSfRA2 — Mohammed Irshad (@Shaad_Bajpe) March 19, 2022

وقال رئيس محكمة الولاية (ريتو راج أواستي) إن الحكم الذي صدر، الثلاثاء الماضي، جاء ردا على 4 أسئلة قضائية طرحها المحامون، مطالبين باعتبار الحجاب جزءا من الحقوق والحريات الدينية والشخصية التي كفلها دستور الهند.

لكن المحكمة رفضت ذلك الالتماس واعتبرته خاليا من الأسس الموضوعية وأكدت على القرار الملزم بزي رسمي دون لبس الحجاب، كما رفضت المحكمة إجراء تحقيق تأديبي بحق المدارس التي منعت الحجاب.

وتزامنا مع قرار المحكمة، تداولت منصات التواصل الاجتماعي الهندية مقطع فيديو لمسلمة تقف وحدها للتظاهر ضد قرار المحكمة بتأييد حظر الحجاب في مدارس الولاية.

وحدثت الواقعة في مدينة (دافانجير) جنوب الولاية، وظهرت في الفيديو امرأة تدعى ياسمين بانو، وهي تقف وسط أحد الشوارع العامة مرتدية نقابها، وتحمل على ذراعيها طفلتها الصغيرة.

Jasmine Banu from Davanagere protested single handedly against against the High court judgement at Akhtar Raza Circle Davanagere.

Police were seen trying to stop her from protesting.#HijabMovement #KarnatakaBandh pic.twitter.com/kBKQKkeISe — Mohammed Irshad (@Shaad_Bajpe) March 17, 2022

ووقف عشرات الأشخاص حول ياسمين؛ أغلبهم من الرجال والصبيان محاولون إقناعها بالتوقف عن التظاهر.

كما ظهر في الفيديو أفراد من الشرطة الهندية يحاولون ثنيها عما تفعله؛ إلا أنها رفضت الامثثال لمطالبهم وأكملت ما تفعله.

ووجهت الناشطة الهندية عائشة حق، رسالة لياسمين قائلة “أنتِ الوجه الحقيقي للشجاعة والمقاومة يا ياسمين، أرسل لكِ التحيات من أعماق قلبي”.

You are the face of Bravery Jasmine, the face of Resistance..! I salute you from the bottom of my heart..!#HijabMovement #KarnatakaBandh https://t.co/tYwSEw5gVC — عائشة حق (@Haqq_Aysha) March 17, 2022

فيما قالت الناشطة أمينة كوثر “ياسمين بانو. هذا هو اسمها، تذكروه. انظروا لشجاعتها!، إنها تحمل طفلة على ذراعها، وقد نزلت إلى الشوارع بمفردها للمطالبة بحقها في حجابها. هذه هي المرأة المسلمة بالنسبة لنا، تحية لكِ يا أختاه على شجاعتك ونحن في هذا معًا”.

Jasmine Banu is her name, look at her courage! Holding a child coming on the streets alone to demand her right, her #Hijab this is Muslim Women for you. Salute to your courage sister.

We are in this together#HijabMovement https://t.co/SvlGrakKRK — أمينة Amina (@AminaaKausar) March 17, 2022

يذكر أن أزمة الحجاب في ولاية كارناتاكا بدأت منذ 3 أشهر. وتحديدًا في إحدى المدارس الثانوية بمدينة أودبي في كارناتاكا، حين شرعت عدد من المدارس في تنفيذ قرار المنع.

ويشكل المسلمون نحو 13% من سكان كارناتاكا في حين تبلغ نسبة الهندوس نحو 84% في الولاية الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للهند، المطلة على بحر العرب.

وكانت ولايات هندية شهدت طوال الأشهر الماضية أحداثًا ومواقف رافضة لوجود المسلمين في البلاد.

وتعهد متطرفون هندوس يعتنقون أيديولوجية (هندوتفا) بإيذاء المسلمين إذا لزم الأمر لجعل الهند “أمة هندوسية فقط”، بينما لم يحرّك زعماء الهند ساكنًا وسط تزايد المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد.

وتمثّل الهندوتفا السياسة السائدة والمعتمدة للقومية الهندوسية في الهند، وهي عقيدة عنصرية متطرفة تعتنقها قيادة البلاد، ويسهم رئيس حكومتها ناريندرا مودي في ازدياد سطوتها منذ وصوله للحكم عام 2014.