للمرة الأولى منذ سنوات.. خام برنت يتجاوز 111 دولارا للبرميل

تجاوز سعر خام برنت، اليوم الأربعاء، 111 دولارًا للبرميل، بينما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6.8%، بسبب المخاوف المتعاظمة على إمدادات النفط مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتوسيع نطاق العقوبات على موسكو.

وارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 6.7% ليصل إلى 111.67 دولارًا، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.84% ليصل إلى 110.25 دولار للبرميل حتى الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول خطاب له عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل مع 30 دولة لسحب 60 مليون برميل نفط من الاحتياطيات للسيطرة على الأسعار.

وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، وهو الأمر الذي ينعكس ارتفاعًا في الأسعار.

وتشكّل الإمدادات الروسية نحو 40% من احتياجات الغاز الأوربية، بينما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غربًا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، أمس الثلاثاء، أن الدول الأعضاء فيها ستسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية 60 مليون برميل لتهدئة مخاوف الأسواق.

وبدأت روسيا غزو جارتها في وقت كانت الأسعار ترتفع أساسًا بسبب نقص الإمدادات والانتعاش القوي للطلب في جميع أنحاء العالم بسبب رفع العديد من الدول القيود التي فرضتها لمكافحة جائحة كورونا.

وستعقد منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) اجتماعًا، اليوم الأربعاء، تشارك فيه روسيا للبحث في إمكان زيادة الإنتاج للحدّ من ارتفاع الأسعار.

إكسون موبيل توقف عملياتها في روسيا

وأعلنت شركة النفط الأمريكية العملاقة (إكسون موبيل) الثلاثاء، أنها ستوقف عملياتها الحالية في روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان “نأسف للعمل العسكري الروسي الذي ينتهك السلامة الإقليمية لأوكرانيا ويعرّض شعبها للخطر”.

وأضافت “نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح البريئة ونؤيد الاستجابة الدولية القوية. ونحن نمتثل امتثالًا تامًّا لجميع العقوبات”.

وتابعت “تدعم إكسون موبيل شعب أوكرانيا في سعيه للدفاع عن حريته وتحديد مستقبله”.

وتدير الشركة الأمريكية مشروع الغاز (ساخالين-1) نيابة عن اتحاد دولي يضم شركات يابانية وهندية وروسية، وأوضحت في بيانها “ردًّا على الأحداث الأخيرة، بدأنا عملية إيقاف العمليات ووضع خطوات للخروج من مشروع سخالين-1” .

وتعمل إكسون موبيل في روسيا منذ عقود وتمتلك 30% من مشروع الغاز الجديد، وقالت الشركة الأمريكية إنه نظرًا للوضع الحالي فإنها لن تستثمر في التطورات الجديدة في روسيا.