بعد أنباء إحباط محاولة لاغتيال زيلينسكي.. الجزيرة مباشر داخل الحي الحكومي الأشد تحصينا في كييف (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر داخل الحي الحكومي في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، والذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.

وخلت المنطقة من المارة والسيارات وظهرت الشوارع فارغة تماما كما انتشرت الحواجز الأمنية، حسبما نقل موفد الجزيرة مباشر إلى كييف عبد العزيز مجاهد.

ولا يسمح بدخول الحي الحكومي سوى الوزراء وأعضاء الحكومة والحراسات الخاصة بهم بالإضافة إلى السكان الذين تقع منازلهم في محيط المنطقة.

وكان وزير الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أوليكسي دانيلوف قال إن القوات المسلحة أحبطت محاولة لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقضت على مجموعة شيشانية أُرسِلت لقتله.

وأضاف دانيلوف، مساء أمس الثلاثاء، خلال بث تلفزيوني مباشر على قناة أوكرانيا 24، أن مصادر في جهاز الأمن الفدرالي الروسي (FSB) تعارض الحرب التي تخوضها موسكو على أوكرانيا، قدّمت معلومات استخباراتية حاسمة لكييف أدت إلى تصفية الفرقة الشيشانية.

ووفقًا لزيلينسكي، فقد صنفته موسكو هدفًا ذا أولوية قصوى لقواتها التي تشن حربًا على أوكرانيا منذ أسبوع.

ومع بدء الحرب، تعهد الرئيس الأوكراني بالبقاء في كييف حيث تقاتل قواته قوات روسية تتقدم صوب العاصمة في أكبر هجوم على دولة أوربية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي إنه تلقى معلومات عن دخول “مجموعات تخريبية تابعة للعدو” إلى كييف، مؤكدًا أنه الهدف الأول على لائحة الأهداف الروسية وأن عائلته الهدف الثاني، لكنه شدد على أنه لن يغادر العاصمة.

ومع دخول الحرب يومها السابع، اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني، إذ يواصل الجيش الروسي عملياته الحربية في أوكرانيا وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية الثلاثاء رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف. لكن مسؤولا في البنتاغون قال “لدينا شعور عام بأن تحرك الجيش الروسي نحو كييف توقف في هذه المرحلة”.

وأوضح “نعتقد أن ذلك مرتبط جزئيا بإمداداته وبمخاوف لوجستية” وأنه “بصورة أشمل، يقوم الروس حاليا بإعادة تقييم” استراتيجيتهم.