قناة أمريكية تعتذر رسميًا لتركيا بسبب تقرير عن إسطنبول (فيديو)

قدّمت قناة (سي بي إس نيوز) الأمريكية اعتذارًا رسميًا إلى تركيا على خلفية تقرير إخباري عن الحرب الأوكرانية، أظهرت خلاله أن “إسطنبول أرض يونانية”.

وأرسل فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية رسالة تحذير إلى القناة الأمريكية لافتًا إلى حالة الغضب التي سادت في تركيا بعد إذاعة التقرير.

وتحرّكت دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية على الفور عقب تداول أجزاء من التقرير ما نتج عنه تدارك القناة لهذا الخطأ سريعًا.

Türkiye'den ABD kanalı CBS News'e sert tepki! İstanbul'u Yunan toprağı gibi göstermişlerdi.https://t.co/eJSzvlP1mC pic.twitter.com/rdK3Ol9Kp4 — Sermin (@sermin06103668) March 1, 2022

وعرضت القناة خريطة تظهر أن مدينة إسطنبول جزء من الأراضي اليونانية، وذلك خلال تقرير إخباري تناول آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأثار ظهور الخريطة التي رُسمت فيها منطقة المضائق وإسطنبول باللون البرتقالي، وهو لون الأراضي اليونانية نفسه حالة من الغضب داخل تركيا.

وتناول التقرير اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق، وهي اتفاقية دولية تحكم مضيق البوسفور والدردنيل في تركيا بهدف تنظيم حركة النقل البحري.

وجاء في بيان دائرة الاتصال التركية، اليوم الأربعاء، أن إدارة القناة أرسلت خطاب اعتذار عن الخطأ الذي وقعت فيه خلال تقريرها الإخباري.

وأشارت القناة الأمريكية إلى قيامها بتصحيح هذا الخطأ فور الانتباه إليه، مؤكدة أنها أعادت النظر في عملية النشر لديها لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.

İletişim Başkanı / Sn. Fahrettin Altun 🇹🇷 nun ▪️ABD’li CBS News kanalının “İstanbul’u, Yunanistan toprağı “ olarak yayınladığı harita ya müdehale sonrası. ▪️CBS News :

Türkiye’den özür dileyerek, Tv kanalına uyarı ve izahat mektubu gönderdi. pic.twitter.com/3WwBjhrZd4 — Okyanus 🇹🇷 (Ebru Akar) (@OkyanusO0_) March 2, 2022

وقالت إدارة قناة (سي بي إس) في الرسالة الموجهة إلى مديرية الاتصالات التركية “هذا الرسم الذي أظهر إسطنبول بشكل غير صحيح كجزء من اليونان وليس تركيا تم تصحيحه بمجرد علمنا بالخطأ”

وأضافت “نعرب عن شكرنا لكم إزاء تواصلكم معنا، وإتاحتكم لنا فرصة الاعتذار منكم”.

Türkiye'den ABD kanalı CBS News'e sert tepki! İstanbul'u Yunan toprağı gibi göstermişlerdi.https://t.co/eJSzvlP1mC pic.twitter.com/rdK3Ol9Kp4 — Sermin (@sermin06103668) March 1, 2022

وكان ألطون اتهم اليونان في خطابه إلى القناة الأمريكية “بالإضرار بالأمن الإقليمي وإضعاف الجناح الشرقي لحلف الناتو بمطالبها المتطرفة في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة”.

وطالب آنذاك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الخطأ المرتكب، وتجنب أي خطوة من شأنها أن تضع وحدة الأراضي التركية موضع نقاش، وتقديم إيضاحات حول الحادث الذي وقع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا أجزاء من التقرير المغلوط، وعبّروا عن شعورهم بالغضب والاستياء.

وكتب حساب لشخص يُدعى محسن “اعتذرت قناة CBS News الأمريكية التي تجعل من إسطنبول تبدو وكأنها أرض يونانية الأمر ليس عن طريق الخطأ”.