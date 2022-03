فيلق الأجانب في أوكرانيا يفجّر جدلا وانقساما كبيرا عالميا وعربيا (فيديو)

لا تزال دعوة أوكرانيا للمتطوعين الأجانب ممن يريدون أن يلتحقوا بقواتها المسلحة من خارج البلاد تثير جدلا وانقساما واسعا عالميا وعربيا، رصده برنامج هاشتاغ على الجزيرة مباشر.

ودعت أوكرانيا من يرغب بالقتال في صفوفها إلى الاتصال بالممثليات الدبلوماسية في بلاده لتيسير عملية استقباله في أوكرانيا للمشاركة في الدفاع عنها.

وأنشأ الجيش الأوكراني وحدة جديدة لاستيعاب الراغبين في التطوع لقتال القوات الروسية بعد تلقي كييف آلاف الطلبات، وفق ما أعلنته نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار.

ولم تعارض الدول الغربية القرار الأوكراني، واعتبرت بريطانيا والدنمارك أن قرار التطوع عائد للأشخاص، بينما سمحت لاتفيا لمواطنيها بذلك، كما أثار القرار استنفار جماعات اليمين المتطرف لجمع الأموال وتجنيد المقاتلين.

لكن بعض المحللين اعتبروا القرار غطاءً لتدخل الشركات الأمنية الغربية في أوكرانيا التي سيُكلَّف أفرادها بتشغيل الأسلحة المتطورة المقدمة من الدول الغربية إلى كييف في ظل عدم قدرة الجيش الأوكراني على تشغيلها بسبب عدم التدرب عليها سابقا.

If you want to pinpoint the origins for some of the most grisly and hideous atrocities to come out of this war, this will be one of them: setting loose crazed mercenaries to indulge their perverse violent fantasies on Ukraine https://t.co/ebhknVW8sa

— Jay Watts (@canto_general) February 28, 2022