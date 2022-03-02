رئيس جالية عربية: 90% من الطلاب العرب في أوكرانيا عبروا الحدود
قال رئيس الجالية السودانية في أوكرانيا (أمير حسين) الذي يقيم في مدينة بلتافا وسط البلاد، إن نحو 90% من الطلاب العرب استطاعوا الخروج من المدينة وعبروا إلى الحدود البولندية أو الرومانية.
وأشار حسين، خلال مداخلة على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، إلى أن المدينة لم تتعرض لأي ضربة روسية حتى الآن.
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— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2022
وقال إن المدينة بها عدد من أفراد الجاليات العربية الذين لديهم إقامات دائمة ولهم أسر تقيم معهم، مما يجعل خروجهم الآن من أوكرانيا أمرًا شديد الصعوبة، بسبب وجود نساء وأطفال ومسنين، وهو ما يعيق تحركهم في ظل الزحام التي تشهده حركة القطارات.
وناشد رئيس الجالية السودانية في أوكرانيا مؤسسات المجتمع المدني سرعة التدخل والاستجابة لدعم الأسر الموجودة في أوكرانيا، التي تعاني أوضاعًا صعبة في ظل شح المواد الغذائية وغيرها.
وعن الحالة المعيشية للقاطنين حاليًا في المدينة، قال أمير حسين إن الحركة فيها تتسم بالحذر رغم عدم وجود عمليات عسكرية، مشيرًا إلى أن هناك حالة هلع في المدينة بسبب استمرار العمليات العسكرية.
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— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2022
وأكد حسين أن رؤساء الجاليات سيكونون في المدن حتى إجلاء كل أبناء الجاليات العربية والمسلمة إلى مناطق آمنة، مشيرًا إلى أن الشعب الأوكراني يدافع عن بلده.
كانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت اليوم صورًا لما قالت إنه مرافقة الطائرات لأفراد من القوات الخاصة خلال عملية عسكرية داخل أوكرانيا.