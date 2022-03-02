“حرب سيبرانية طاحنة”.. تعرّف إلى فيروس روسي جديد ضرب المواقع الأوكرانية (فيديو)

أكد اختصاصي الأمن السيبراني أسامة صيام أن هناك حروبًا طاحنة تدور في الفضاء الإلكتروني بعيدًا عن ميادين الحرب التقليدية وصوتها غير مسموع، لكن تأثيرها قد يكون أقوى منها بكثير.

وقال في لقائه على الجزيرة مباشر، إن هناك فيروسًا روسيًّا جديدًا يتم استخدامه في هذه الحرب يحمل اسم (وايبر) (wiper malware) يدخل إلى الأنظمة فيمحو البيانات منها تمامًا دون رجعة بهدف تخريبي، وهو يختلف عن هجمات (الفدية) (ransom) التي تشفّر محتويات الأنظمة وبياناتها وتطلب فدية مقابل فتحها مرة أخرى.

وأضاف “شاهدنا في الأيام الماضية تصاعدًا كبيرًا لوتيرة الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية في أوكرانيا بينها بنوك ومواقع حكومية رسمية، كما استُهدفت المواقع الأوكرانية بما يُعرف بهجمات حجب الخدمة التي تحدث من خلال إغراق المواقع بكمية مرور أو ترافيك عالية جدًّا بهدف تعطيلها”.

وتابع “وفي المقابل شاهدنا هجمات على المواقع الروسية من مجموعة القراصنة (أنونيموس) الشهيرة التي أعلنت بشكل صريح أنها تقوم بحرب سيبرانية ضد روسيا ردًّا على حربها ضد أوكرانيا، وقالت إنها اخترقت قاعدة بيانات وزارة الدفاع الروسية إلى جانب وزارات أخرى”.

وأردف “هناك أيضًا اختراق لقنوات تلفزيونية روسية وبث للنشيد الوطني الأوكراني ومحتوى مناهض لروسيا ومؤيد لأوكرانيا، كما أن الحكومة الأوكرانية أعلنت بشكل واضح فتح باب التطوع للمختصين والقراصنة وغيرهم في الحرب الإلكترونية على غرار ما فعلت في الحرب العسكرية”.

وأَوضح “تزدهر الحروب السيبرانية في أوقات التوتر والفوضى السياسية والعسكرية إذ تحدث هجمات دون اعتبار للقوانين الضابطة لأمن الدول”.

وبحسب مواقع متخصصة بنظم المعلومات، فقد تم استخدام فيروس باسم (HermeticWiper) ضد العديد من المنظمات الأوكرانية في 23 فبراير/شباط الماضي، قبل ساعات فقط من دخول القوات الروسية أوكرانيا. وفي اليوم التالي، تم إطلاق فيروس (IsaacWiper) ضد شبكة حكومية أوكرانية.

وحذّر تقرير استشاري مشترك صادر عن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي من أن البرمجيات الخبيثة المستخدمة لمهاجمة المؤسسات الأوكرانية يمكن أن تؤثر على الشركات في الولايات المتحدة.

ويوفر التقرير-الذي تم إصداره خلال عطلة نهاية الأسبوع- معلومات عن WhisperGate وHermeticWiper، وهما سلالتان من البرامج الضارة المدمرة شوهدت في الهجمات الأخيرة ضد المؤسسات في أوكرانيا.

ويحذّر التقرير المشترك من أنه على الرغم من عدم وجود تهديد محدد ضد المؤسسات الأمريكية المرتبطة بالتوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا، فإنه ينبغي على الشركات تعزيز دفاعاتها وزيادة يقظتها.