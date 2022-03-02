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جاهزة للقتال.. وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد استلام دفعة جديدة من طائرات بيرقدار التركية

طائرة "بيرقدار" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)
2/3/2022

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تواصل الحصول على إمدادات الأسلحة مع دخول الغزو الروسي لليوم السادس.

وكشف ريزنيكوف على فيسبوك عن وصول شحنة جديدة من الطائرات المُسيّرة التركية طراز (بيرقدار تي بي 2).

وقال “وصلت مسيّرات بيرقدار الجديدة وهي مستعدة للقتال”.

وأكد ريزنيكوف أيضًا أن كييف تستعد لتلقي صواريخ ستينغر وجافلين الجديدة من الحلفاء الأجانب.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها سترسل صواريخ جافلين (FGM-148 Javelin) لأوكرانيا والتي تعد من أغلى المنظومات الدفاعية وأكثرها تطورا، ولهذا يطلق عليها “صائد الدبابات”.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب التركي بخصوص استلام أوكرانيا شحنة جديدة من المسيرات التركية، حتى عصر الأربعاء.

وتعتمد القوات الأوكرانية على الطائرات القتالية بدون طيار من طراز (بيرقدار تي بي 2) ضد القوات الروسية منذ أن شنت موسكو هجوما عسكريا في 24 فبراير/شباط الماضي.

بدورها، أظهرت لقطات نشرها الجيش الأوكراني قدرة مسيرات بيرقدار علي تدمير أرتال عسكرية روسية في مدينة خيرسون قرب العاصمة كييف.

وأشاد الجيش الأوكراني بتدمير المُسيرات بيرقدار المعدات العسكرية ما عطّل كثيرًا من تقّدم القوات الروسية.

وتتميز مسيرات بيرقدار بقدرتها على التحليق جواً لأكثر من 24 ساعة ويمكنها حمل صواريخ خفيفة مضادة للدبابات وقنابل صغيرة لمهاجمة أهداف على السطح.

وكان الحساب الرسمي للقوات البرية الأوكرانية نشر، أمس الثلاثاء، على فيسبوك أغنية حماسية للتأكيد على دور المسيّرة (بيرقدار) معلقًا “انتقامًا للأطفال الأوكرانيين والجورجيين والسوريين والشيشان وفي القرم”.

ووقعت أوكرانيا وتركيا سلسلة من الاتفاقيات، بما في ذلك صفقة أسلحة من شأنها توسيع القدرات الإنتاجية لشركة Baykar التركية لصناعة الطائرات بدون طيار في أوكرانيا.

من جانبها، حرصت تركيا خلال الأزمة الأوكرانية على إتخاذ موقف الوسيط الذي يعمل في هذه المرحلة على إيقاف الحرب والدخول بهدنة عاجلة ثم فتح باب حوار بين روسيا وأوكرانيا.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد الماضي، أن بلاده ستنفّذ اتفاقية مونترو بشأن المرور البحري إلى البحر الأسود.

ووصفت تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي- هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه حرب، في تحوّل لأسلوب خطابها قد يمهد الطريق لهذه الخطوة.

وفي إطار موازنة بين التزاماتها تجاه الغرب وعلاقاتها مع موسكو، قالت تركيا إن الهجوم الروسي “غير مقبول”.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية