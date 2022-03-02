جاهزة للقتال.. وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد استلام دفعة جديدة من طائرات بيرقدار التركية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تواصل الحصول على إمدادات الأسلحة مع دخول الغزو الروسي لليوم السادس.

وكشف ريزنيكوف على فيسبوك عن وصول شحنة جديدة من الطائرات المُسيّرة التركية طراز (بيرقدار تي بي 2).

وقال “وصلت مسيّرات بيرقدار الجديدة وهي مستعدة للقتال”.

Ukraine’s Defence Ministry says a new batch of Bayraktar TB2s has arrived in Ukraine. Major implications for Turkey’s relations with Russia. https://t.co/Kzup0um6ii — Piotr Zalewski (@p_zalewski) March 2, 2022

وأكد ريزنيكوف أيضًا أن كييف تستعد لتلقي صواريخ ستينغر وجافلين الجديدة من الحلفاء الأجانب.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها سترسل صواريخ جافلين (FGM-148 Javelin) لأوكرانيا والتي تعد من أغلى المنظومات الدفاعية وأكثرها تطورا، ولهذا يطلق عليها “صائد الدبابات”.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب التركي بخصوص استلام أوكرانيا شحنة جديدة من المسيرات التركية، حتى عصر الأربعاء.

وتعتمد القوات الأوكرانية على الطائرات القتالية بدون طيار من طراز (بيرقدار تي بي 2) ضد القوات الروسية منذ أن شنت موسكو هجوما عسكريا في 24 فبراير/شباط الماضي.

بدورها، أظهرت لقطات نشرها الجيش الأوكراني قدرة مسيرات بيرقدار علي تدمير أرتال عسكرية روسية في مدينة خيرسون قرب العاصمة كييف.

وأشاد الجيش الأوكراني بتدمير المُسيرات بيرقدار المعدات العسكرية ما عطّل كثيرًا من تقّدم القوات الروسية.

The Ministry of Defense of Ukraine announced that new Bayraktar TB2 combat drones have arrived from Turkey and are being deployed in the field. These new drones add onto the 12 Bayraktar TB2s in Ukraine’s inventory being used in the air and naval forces. https://t.co/KaDYf178Hv — Military Leak (@militaryleakcom) March 2, 2022

وتتميز مسيرات بيرقدار بقدرتها على التحليق جواً لأكثر من 24 ساعة ويمكنها حمل صواريخ خفيفة مضادة للدبابات وقنابل صغيرة لمهاجمة أهداف على السطح.

وكان الحساب الرسمي للقوات البرية الأوكرانية نشر، أمس الثلاثاء، على فيسبوك أغنية حماسية للتأكيد على دور المسيّرة (بيرقدار) معلقًا “انتقامًا للأطفال الأوكرانيين والجورجيين والسوريين والشيشان وفي القرم”.

ووقعت أوكرانيا وتركيا سلسلة من الاتفاقيات، بما في ذلك صفقة أسلحة من شأنها توسيع القدرات الإنتاجية لشركة Baykar التركية لصناعة الطائرات بدون طيار في أوكرانيا.

من جانبها، حرصت تركيا خلال الأزمة الأوكرانية على إتخاذ موقف الوسيط الذي يعمل في هذه المرحلة على إيقاف الحرب والدخول بهدنة عاجلة ثم فتح باب حوار بين روسيا وأوكرانيا.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد الماضي، أن بلاده ستنفّذ اتفاقية مونترو بشأن المرور البحري إلى البحر الأسود.

ووصفت تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي- هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه حرب، في تحوّل لأسلوب خطابها قد يمهد الطريق لهذه الخطوة.

وفي إطار موازنة بين التزاماتها تجاه الغرب وعلاقاتها مع موسكو، قالت تركيا إن الهجوم الروسي “غير مقبول”.