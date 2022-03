جاهزة للقتال.. وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد استلام دفعة جديدة من طائرات بيرقدار التركية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تواصل الحصول على إمدادات الأسلحة مع دخول الغزو الروسي لليوم السادس.

وكشف ريزنيكوف على فيسبوك عن وصول شحنة جديدة من الطائرات المُسيّرة التركية طراز (بيرقدار تي بي 2).

وقال “وصلت مسيّرات بيرقدار الجديدة وهي مستعدة للقتال”.

وأكد ريزنيكوف أيضًا أن كييف تستعد لتلقي صواريخ ستينغر وجافلين الجديدة من الحلفاء الأجانب.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها سترسل صواريخ جافلين (FGM-148 Javelin) لأوكرانيا والتي تعد من أغلى المنظومات الدفاعية وأكثرها تطورا، ولهذا يطلق عليها “صائد الدبابات”.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب التركي بخصوص استلام أوكرانيا شحنة جديدة من المسيرات التركية، حتى عصر الأربعاء.

وتعتمد القوات الأوكرانية على الطائرات القتالية بدون طيار من طراز (بيرقدار تي بي 2) ضد القوات الروسية منذ أن شنت موسكو هجوما عسكريا في 24 فبراير/شباط الماضي.

بدورها، أظهرت لقطات نشرها الجيش الأوكراني قدرة مسيرات بيرقدار علي تدمير أرتال عسكرية روسية في مدينة خيرسون قرب العاصمة كييف.

وأشاد الجيش الأوكراني بتدمير المُسيرات بيرقدار المعدات العسكرية ما عطّل كثيرًا من تقّدم القوات الروسية.

The Ministry of Defense of Ukraine announced that new Bayraktar TB2 combat drones have arrived from Turkey and are being deployed in the field. These new drones add onto the 12 Bayraktar TB2s in Ukraine’s inventory being used in the air and naval forces. https://t.co/KaDYf178Hv

— Military Leak (@militaryleakcom) March 2, 2022