بعد دعوة زيلينسكي لتكوين فيلق دولي.. عشرات اليابانيين يتطوعون للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، بأن عشرات اليابانيين استجابوا لدعوة أوكرانية لمتطوعين أجانب لمقاومة ما قالوا إنه “غزو روسي” لبلادهم.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا، يوم الأحد، إلى تشكيل (فيلق دولي) وهو ما دفع العشرات من الولايات المتحدة وكندا إلى التطوع.

وتقدّم 70 متطوعا يابانيا من بينهم 50 عضوا سابقا في قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جانب شخصين من قدامى المحاربين في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

ونقلت صحيفة (ماينيتشي شيمبون) اليومية عن شركة في طوكيو تتعامل مع المتطوعين، أن جميع هؤلاء تقدموا للالتحاق بالفيلق حتى يوم أمس الثلاثاء، بعد أيام من دعوة الرئيس الأوكراني.

وأقرّ متحدث باسم السفارة الأوكرانية في اليابان بتلقي مكالمات من أشخاص قالوا إنهم “يريدون القتال من أجل أوكرانيا” وقال إن السفارة ليست لديها أي معلومات أخرى عن المتطوعين.

وقالت السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي في 28 فبراير/شباط إنها تشكر اليابانيين على استفساراتهم العديدة حول التطوع لكنها أضافت شرطا لذلك.

وأوضحت السفارة “أي مرشح لهذا يجب أن يكون لديه خبرة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية أو خضع لتدريب متخصص”.

