بسبب حرب أوكرانيا.. منظمة أممية تحذّر: إمدادات الغذاء بالمنطقة العربية في خطر

حذرت منظمات إغاثة أممية من العواقب الوخيمة للحرب الأوكرانية على الإمدادات الغذائية، وخاصة في دول العالم العربي وغربي آسيا.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مارتن فريك “يوجد الآن بالفعل 276 مليون شخص في 81 دولة يعانون من جوع حاد، العالم ببساطة لا يستطيع تحمّل صراع آخر”.

وبحسب البيانات، فإن أكثر من نصف المواد الغذائية التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي في مناطق الأزمات يأتي من أوكرانيا.

وعن ذلك قال مدير برنامج الأغذية العالمي “حرب بوتين لا تجلب لأوكرانيا وحدها معاناة لا حدود لها، ستكون الآثار محسوسة خارج حدود المنطقة”.

وتستورد مصر -أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان الذي يتجاوز 100 مليون نسمة- القمح من روسيا وأوكرانيا إلى حد كبير.

والأمر نفسه ينطبق على تونس، وفي كلا البلدين يكون منخفضو الدخل على وجه الخصوص في حاجة ماسّة إلى الخبز الذي يكون مشمولًا بالدعم، وبالتالي فهو حتى الآن في متناول الجميع تقريبًا.

ومع ذلك، حذّر خبراء في تونس بالفعل من زيادات حادة للأسعار نتيجة للحرب في أوكرانيا، بينما تعتزم تونس في المستقبل الاعتماد على مصادر استيراد أخرى مثل الأرجنتين أو رومانيا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الواردات من هناك يمكن أن تلبي الاحتياجات الكبيرة للسكان، في وقت تواجه فيه دول أخرى غربي آسيا مشكلات مماثلة.

وتعتمد تركيا على موسكو في مجالات عدة، وفي عام 2020 حصلت تركيا على نحو 65% من واردات القمح من روسيا، وقد يتسبب تدهور العلاقات في جعل الواردات أكثر تكلفة.

