بأغنية حماسية.. القوات الأوكرانية تحتفي بطائرات بيرقدار التركية (فيديو)

أشادت القوات البرية الأوكرانية بأداء الطائرة المُسيرة التركية (بيرقدار) التي شكّلت عامل حاسم في إعاقة تقدم القوات الروسية خلال المعارك الدائرة في عدد من المدن الأوكرانية.

ونشر الحساب الرسمي للقوات البرية الأوكرانية على فيسبوك أغنية حماسية للتأكيد على دور المُسيرة (بيرقدار) معلقا “انتقامًا للأطفال الأوكرانيين والجورجيين والسوريين والشيشان وفي القرم”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تُوضح أداء بيرقدار في مختلف المهام القتالية وعبّر الأتراك عن شعورهم بالفخر بصناعة ومنتجات بلادهم العسكرية.

وعلّق مراسل صحيفة (الإندبندنت) البريطانية إيليا بونومارينكو على أداء المسيرة التركية قائلا “أتمنى الأفضل لمشغلي الطائرات بدون طيار – ربما أنقذوا الكثير من أرواح المدنيين في كييف اليوم”.

🇺🇦Ukrainian Bayraktar TB2 has killed yet another Russian BM-21 Grad, now in Kyiv Oblast.

Wishing the best to the drone operators — they have probably saved a lot of civilian lives in Kyiv today.https://t.co/GLRPBVyQli — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 28, 2022

وغرد حساب لشخص يُدعى يعقوب “خدمة الوطن ليست بالكلمات بل بالأفعال. نشعر بالفخر والامتنان وإلى العديد من المشاريع الناجحة إن شاء الله”.

Vatana hizmet lafla olmaz, icraatlar ile olur. #Bayraktar gururunu bizlere yaşattığınız için minnettarız 🙏🏻@Selcuk . Daha nice başarılı projelere İnşaAllah. 🤲 pic.twitter.com/4tybplnMX5 — Yakup ALKIŞ (@yakupalkis_) March 1, 2022

في حين نشر متابع آخر لقطات حية ترصد أداء بيرقدار على الأرض وقدرتها الهائلة في تدمير الأهداف الروسية العسكرية.

وكتب “بيرقدار قيد العمل. الروس مرحبا بكم في الجحيم”.

واعتبر آخر أن الطائرات المسيرة التركية أصبحت جزءًا أسياسيًا من عملية الاستعداد لأي معركة قادمة.

If you have a problem with Russia, you know who to call… Daddy TB2 Bayraktar pic.twitter.com/XGFJO5eTvM — serkan inci 🇺🇦 (@srkninci) March 1, 2022

وأشار آخرون إلى أن الإشادة بدور المُسيرة التركية “قد يؤدي إلى إشعال أزمة بين أنقرة وموسكو”.

وغرد حساب لشخص يُدعى صلاح “المديح المتكرر لطائرة بيرقدار من قبل الغربيين مريب وقد يكون ضمن مخطط لاشعال نزاع بين روسيا وتركيا”.

من جهته، أكد المحلل السياسي عبد المطلب إربا للجزيرة مباشر أن أوكرانيا شريك في صناعة الطائرات المُسيرة وأن حصولها على بيرقدار كان ضمن صفقة تجارية مُعلنة.

وتابع في تصريحاته لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “روسيا كانت منزعجة من صفقات السلاح بين تركيا وأوكرانيا، لكنه يحق لكل دولة أن تبحث عن مصالحها الاقتصادية والتجارية”.

هل تُفجر مُسيرات بيرقدار التي تستخدمها أوكرانيا أزمة جديدة بين روسيا وتركيا؟#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/GGwOppVgXs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

وأضاف “تركيا عضو في (الناتو) وسوف تلتزم بالاتفاقيات الدولية المرتبطة بها والقوانين، وفي حالة وقوع حرب على مستوى أكبر تركيا سوف تتعامل بحكمة”.

وأكد أن “العلاقات الروسية التركية مهمة جدًا والتبادل التجاري والاقتصادي بينهما كبير وتركيا تسعى للحفاظ على هذه العلاقة”.

بدورها، وقفت تركيا خلال الأزمة الأوكرانية موقف الوسيط الذي يعمل في هذه المرحلة على إيقاف الحرب والدخول بهدنة عاجلة ثم فتح باب حوار بين روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إن بلاده ستنفّذ اتفاقية دولية بشأن المرور البحري إلى البحر الأسود.

ووصفت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه حرب في تحوّل لأسلوب خطابها قد يمهد الطريق لهذه الخطوة.

وفي إطار موازنة بين التزاماتها تجاه الغرب وعلاقاتها مع موسكو كانت تركيا قد قالت إن الهجوم الروسي “غير مقبول”.