الرئيس الأوكراني: أطالب كل يهود العالم بعدم الصمت على مقتل الأوكرانيين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه يطالب كل يهود العالم بعدم الصمت على قتل المدنيين الأوكرانيين، مع تصاعد الهجوم الروسي في يومه السابع.

وأضاف زيلينسكي -وهو ينتمي للديانة اليهودية- في كلمة تلفزيونية “أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدًّا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن”.

وتابع “النازية ولِدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين”.

وأشار إلى أن قرابة 6 آلاف روسي قُتلوا في الأيام الستة الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا، مضيفًا أن الكرملين لن يستطيع السيطرة على أوكرانيا بالقنابل والضربات الجوية، على حد وصفه.

وأضاف في تسجيل مصور “إنهم لا يعلمون شيئًا عن كييف، عن تاريخنا، لأنهم جميعا تلقوا أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا”.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده بدأت عملية سريعة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

وقال الرئيس الأوكراني إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف برج التلفزيون بالعاصمة في موقع شهد مذبحة نازية طالت أكثر من 30 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية، يُظهر أن “كييف بالنسبة لكثيرين في روسيا غريبة تمامًا”.

وأسفرت هذه الضربة أيضًا عن مقتل 5 أشخاص، وفق السلطات الأوكرانية.