الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار يدين روسيا ويدعو لوقف الحرب.. تعرف إلى تصويت الدول

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارًا “يطالب روسيا بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”، وذلك بأغلبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت 35 عن التصويت بين 193 دولة عضوًا.

والدول الخمس التي صوّتت ضد القرار هي روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا.

ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت: العراق والجزائر والسودان وجنوب السودان وإيران والهند وباكستان وكوبا والصين، وبنغلاديش والسلفادور وكازاخستان ومالي والسنغال وسريلانكا والسودان وفيتنام وأوغندا.

وإضافة إلى أمريكا الشمالية وأوربا، حظي القرار بتأييد العديد من الدول الأفريقية وغالبية كبرى من دول أمريكا اللاتينية، رغم بعدها الجغرافي من مسرح الحرب الأوكرانية.

وعلى صعيد الشرق الأوسط، صوّتت الإمارات تأييدًا للقرار رغم الاشتباه بأنها عقدت صفقة مع روسيا مقابل تأييد الأخيرة قرارًا في مجلس الأمن الدولي يصنّف الحوثيين في اليمن “إرهابيين”، ويوسّع حظر الأسلحة بحيث يشمل هؤلاء جميعهم من دون أي استثناءات.

كما صوّتت كل من مصر والسعودية والأردن والكويت وقطر والبحرين واليمن وليبيا وتونس وجزر القمر وموريتانيا والصومال وعمان ولبنان لصالح القرار.

وبالنسبة إلى القارة الآسيوية، لم يكن امتناع الصين عن التصويت مفاجئًا إذ تقاطع مع موقفها الذي تتبناه منذ أسبوع في مجلس الأمن.

من جانبها، امتنعت الهند، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ أكثر من عام ونصف عام والتي تربطها علاقات عسكرية وثيقة بروسيا، عن التصويت رغم ضغوط كثيفة مارستها عليها الولايات المتحدة.

ويطالب القرار الذي صدر بعد أكثر من يومين من المداخلات موسكو “بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية” من أوكرانيا، و”يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية”.

Proud to witness today’s historic, overwhelming vote in defense of Ukraine and the @UN Charter. 141 UN Member States have voted to #StandWithUkraine and hold Russia accountable. pic.twitter.com/xivMvpgY7y

ويستنكر القرار الذي طرحه الاتحاد الأوربي بالتنسيق مع أوكرانيا “بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا”، ويؤكد “التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي” أوكرانيا بما فيها “مياهها الإقليمية”.

وفي الجمعية العامة لا يستخدم حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، وتبقى قرارات الجمعية غير ملزمة، لكنها ترتدي طابعًا رمزيًا سياسيًا بحسب عدد الدول التي تتبناها.

وفي 2014، تم تبني قرار مماثل يدين روسيا لضمها شبه جزيرة القرم بغالبية أصوات مئة دولة عضو مقابل معارضة 11 دولة، وامتناع 58 عن التصويت.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

In historic "Uniting for Peace" session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2

— United Nations (@UN) March 2, 2022