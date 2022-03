الجزيرة مباشر ترصد توزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين عند الحدود الأوكرانية البولندية (فيديو)

يستمر وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين في منطقة الحدود الأوكرانية البولندية على خلفية استمرار الهجمات العسكرية الروسية على العديد من المدن الأوكرانية.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر عملية توزيع المتطوعين للأطعمة وصناديق المساعدات الإنسانية على الأوكرانيين الفارين من الحرب.

وروى شاهد عيان معاناته في الوصول إلى الحدود البولندية بعد أن صار المكوث في منزله أمرًا مستحيلًا.

وقال “سمعنا صافرات الإنذار أكثر من مرة ولأيام عدة بقيت عالقًا في شقتي، لكن الأحوال كانت تزداد سوءًا والوضع صعب للغاية”.

وأضاف “على طول الطريق إلى بولندا مررت بالعديد من نقاط التفتيش حتى إنهم قاموا بفحص الهواتف النقالة، ورأيت العديد من المدنيين الذين يحملون السلاح وانضموا إلى صفوف المقاومة”.

وتابع “رحلة الوصول إلى الحدود كانت صعبة، وصار الأمر أصعب كلما اقتربنا من البوابات”.

وتُظهر اللقطات المصورة تنظيم المساعدات الإنسانية وحالة التعاون بين المتطوعين لتوزيع الاحتياجات الأساسية ومساعدة الأوكرانيين على الحدود البولندية.

