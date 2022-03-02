الجزيرة مباشر ترصد توزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين عند الحدود الأوكرانية البولندية (فيديو)

يستمر وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين في منطقة الحدود الأوكرانية البولندية على خلفية استمرار الهجمات العسكرية الروسية على العديد من المدن الأوكرانية.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر عملية توزيع المتطوعين للأطعمة وصناديق المساعدات الإنسانية على الأوكرانيين الفارين من الحرب.

خاص للجزيرة مباشر | توزيع مساعدات على اللاجئين في منطقة الحدود الأوكرانية البولندية#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/pefG7hw5y2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2022

وروى شاهد عيان معاناته في الوصول إلى الحدود البولندية بعد أن صار المكوث في منزله أمرًا مستحيلًا.

وقال “سمعنا صافرات الإنذار أكثر من مرة ولأيام عدة بقيت عالقًا في شقتي، لكن الأحوال كانت تزداد سوءًا والوضع صعب للغاية”.

وأضاف “على طول الطريق إلى بولندا مررت بالعديد من نقاط التفتيش حتى إنهم قاموا بفحص الهواتف النقالة، ورأيت العديد من المدنيين الذين يحملون السلاح وانضموا إلى صفوف المقاومة”.

وتابع “رحلة الوصول إلى الحدود كانت صعبة، وصار الأمر أصعب كلما اقتربنا من البوابات”.

وتُظهر اللقطات المصورة تنظيم المساعدات الإنسانية وحالة التعاون بين المتطوعين لتوزيع الاحتياجات الأساسية ومساعدة الأوكرانيين على الحدود البولندية.

Poles greet Ukrainian refugees with food and toys for children. https://t.co/KWTPzNmuhD — Jim (@saguaroalto) March 2, 2022

من جهتها، أطلقت الأمم المتحدة نداءات طوارئ لجمع 1.7 مليار دولار أمريكي لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمدنيين في أوكرانيا واللاجئين في البلدان المجاورة.

وقدّرت المنظمة الأممية وجود 12 مليون شخص داخل أوكرانيا “يحتاجون إلى الإغاثة والحماية”.

#BREAKING World Bank preparing $3 billion emergency aid package for Ukraine pic.twitter.com/ptSIFMmsiH — AFP News Agency (@AFP) March 1, 2022

وأشارت إلى أن أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكراني سيحتاجون إلى المساعدة في البلدان المجاورة خلال الأشهر المقبلة، مع تأكيدها فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام الخمسة الماضية وحدها.

وفي السياق، أعلن البنك الدولي أنه سيرصد مساعدات مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها 3 مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع.