إجلاء طلاب من جامعة خاركيف بعد قصف لمبنى مجاور (فيديو)

أجْلت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، طلابًا من جامعة خاركيف في أوكرانيا بعد قصف مبنى الشرطة المجاور لها، في اليوم السابع من العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي سيطرته على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، وإنزال قوات في خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا، وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية “الوحدات في القوات المسلحة سيطرت بشكل كامل على خيرسون”.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في بيان، ليل الثلاثاء-الأربعاء، أن “قوات روسية محمولة جوًّا أُنزِلت في خاركيف وهاجمت أحد المستشفيات بالمدينة.

وشهدت خاركيف -التي يسكنها 1.4مليون نسمة والواقعة قرب الحدود مع روسيا- معارك قوية، واستهدفتها القوات الروسية بضربات خلّفت قتلى وجرحى.

وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشتشنكو “عمليًّا، لم تعد هناك منطقة في خاركيف لم تسقط فيها قذيفة مدفعية بعد”.

تصعيد الهجوم

وقصفت القوات الروسية، أمس الثلاثاء، برج التلفزيون في العاصمة الأوكرانية كييف ومدنًا عدة في شرقي البلاد، أبرزها خاركيف، في تصعيد لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي اليوم السادس من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، تعاقبت الغارات القاتلة على مدينة خاركيف، ثاني كبرى مدن البلاد التي يحاول الروس السيطرة عليها.

وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين، وفقًا لخدمة الطوارئ الأوكرانية، في حين أسفرت غارة أخرى على مبنى سكني عن سقوط 8 قتلى و6 جرحى.