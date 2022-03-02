أوكرانيا.. مدنيون يستولون على دبابة في خاركيف ويتصدون للقوات الروسية في لوغانسك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول مدنيين أوكرانيين يعترضون رتلا من القوات الروسية في أحد شوارع منطقة لوغانسك الانفصالية شرقي أوكرانيا.

وتجمع العشرات من الأوكرانيين حاملين أعلام بلادهم في مواجهة القوات الروسية مما أعاقوا تقدمهم، بينما سُمع دوي إطلاق نار حسبما يظهر الفيديو.

أوكرانيون يتصدون للقوات الروسية في لوغانسك و استعدادات في إنرهودار#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/t4QPB8hCaq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2022

وتقول روسيا إنها “تمارس حقها في حماية أمنها القومي وأمن المواطنين الروس، وبينهم المقيمون في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك”.

وفي 21 فبراير/شباط الماضي، أعلن بوتين اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، وهو ما رفضته كييف والعواصم الغربية والأمم المتحدة.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشدّدة” على موسكو.

وتواصلت الغارات على مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد التي يحاول الروس السيطرة عليها.

وقصف الروس الساحة المركزية لمدينة خاركيف الواقعة قرب الحدود الروسية والبالغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، وتضررت المحافظة الإقليمية، على ما أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف.

وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين وفقا لخدمة الطوارئ الأوكرانية، وأسفرت غارة أخرى على مبنى سكني عن سقوط ثمانية قتلى وستة جرحى، بحسب المصدر نفسه.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل أوكرانيين يستولون على آلية عسكرية روسية في خاركيف.

وندّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالقصف “المثير للاشمئزاز” لمدينة خاركيف مشبها إياه بالقصف المميت الذي استهدف سراييفو في التسعينيات.

ويبدو أن احتمال وقوع هجوم كبير على العاصمة -يسكنها حوالى 3 ملايين نسمة- يتزايد كل ساعة.

وتبقى حصيلة الخسائر البشرية للحرب غير واضحة حتى الآن، فقد تحدثت الأمم المتحدة عن مقتل 103 مدنيين وإصابة 304 آخرين، لكن الأرقام الفعلية “أعلى بكثير”.

وأشارت أوكرانيا إلى مقتل 352 مدنيا وإصابة 2040 شخصا، منذ الخميس الماضي، مؤكدة أن آلاف الجنود الروس سقطوا أيضا.

ولم يُصدر الروس أي حصيلة رسمية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، مقتل ألفيْ مدني منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد البلاد، قبل نحو أسبوع.

وقالت هيئة الطوارئ الوطنية في بيان إن “ألفي مدني لقوا مصرعهم على خلفية تدمير القوات الروسية البنى التحتية في أوكرانيا واستهداف المستشفيات والمنازل ودور الحضانة وخطوط المواصلات”.

وأضافت أن من بين الضحايا القتلى 10 من العاملين في خدمات الإنقاذ، مشيرة إلى أن 13 آخرين من المنقذين أصيبوا جراء القصف الروسي.