عبر الجزيرة مباشر.. أوكرانية تبكي وتناشد العالم التدخل ووقف الحرب (فيديو)

تستمر معاناة الشعب الأوكراني بينما تدخل الحرب الروسية ضد بلاده أسبوعها الأول، ومن بين هؤلاء امرأة ظهرت في مشهد مؤثر على الجزيرة مباشر تبكي بحرقة، وتطلب من العالم وقف الحرب فورًا.

وناشدت الأوكرانية عبر الجزيرة مباشر العالم لكي “يتدخل الآن لإيقاف الحرب، وإنقاذ العاصمة الأوكرانية كييف”.

وقالت “أرجوكم أوقفوا الحرب يوجد الكثير من الأطفال هنا في كييف أرجوكم ساعدونا”

وأضافت موجهة حديثها إلى القيادة في روسيا وبيلاروسيا “(فلاديمير) بوتين و(سيرغي) لافروف أرجوكم توقفوا. (ألكسندر) لوكاشنكو (الرئيس البيلاروسي) أوقف هذه الحرب”.

ومن جانبه، حاول مراسل الجزيرة مباشر التخفيف عن المرأة الأوكرانية لشدة بكائها وتأثرها خلال الحديث عن معاناة بلادها، وبدت عليه علامات الحزن والتأثر.

ويأتي حديث المرأة الأوكرانية في ظل تكثيف القوات الروسية هجماتها على العاصمة الأوكرانية التي شهدت خلال الساعة الأخيرة من مساء الأربعاء، انفجارين كبيرين.

many residents of #irpin near #Kyiv was home to many refugees from east #Ukraine https://t.co/hqusiOIWRu

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تقدّم الروس تجاه العاصمة، في حين، بدأ الأوكرانيون تنظيم مقاومة شعبية لوقف التقدم الروسي.

واستمر قصف مدينة خاركيف -ثاني أكبر المدن الأوكرانية- حيث أكد أوليه سينجوبوف حاكم مقاطعة خاركيف أن القصف الذي وقع، صباح الأربعاء، استهدف مقار محلية لقوات الأمن والشرطة وجامعة المدينة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن القصف “أسفر عن مقتل 20 على الأقل حتى الآن”.

War is first and foremost a human tragedy.

We feel the pain of families torn apart, seeking shelter and fearing for their lives in #Ukraine

The EU ensures safe passage and welcomes you in solidarity and dignity.

We support the people of Poland and @MorawieckiM in their help. pic.twitter.com/BOmxcw1qwP

— Charles Michel (@eucopresident) March 2, 2022