واشنطن تعلّق على زيارة الأسد إلى الإمارات

أعلنت واشنطن، السبت، أنها تشعر “بخيبة أمل عميقة وقلق” بسبب زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس الجمعة، إلى الإمارات، وهي الأولى له لدولة عربية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

فبعد عقد من الانقطاع الكامل لجميع العلاقات بينه وبين العالم العربي، يبدو الأسد بهذه الزيارة قد خطى خطوة إضافية نحو تطبيع العلاقات بين دمشق وبعض دول المنطقة من بينها الإمارات، حليفة الولايات المتحدة في الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس “نشعر بخيبة أمل عميقة وبقلق بسبب هذه المحاولة الواضحة لشرعنة بشار الأسد”.

وأضاف أن الأسد “لا يزال مذنبًا ومسؤولًا عن موت عدد لا يُحصى من السوريين ومعاناتهم وتشريد أكثر من نصف الشعب الذي كان موجودًا قبل الحرب، وكذلك عن الاعتقال التعسفي وإخفاء أكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل”.

وتابع برايس “نحث الدول التي تعتزم إجراء حوار مع نظام الأسد على النظر بجدية إلى الفظائع التي ارتكبها النظام”.

وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (ميتشيل تايلور) في تغريدة عقب الزيارة “تدين الولايات المتحدة بشدة الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد والجناة الآخرين الموثقة في أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا. سنواصل دعم جهود المساءلة ذات الأهمية الحاسمة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.

The U.S. strongly condemns the atrocities committed by the Assad regime and other perpetrators documented in the most recent @UNCOISyria report. We will continue to support accountability efforts critical to lasting peace in Syria. #noimpunity https://t.co/3N24aLvxfF

— Ambassador Michèle Taylor (@USAmbHRC) March 18, 2022