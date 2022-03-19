محمد بن زايد يستقبل بشار الأسد في أبو ظبي

زار رئيس النظام السوري بشار الأسد دولة الإمارات، الجمعة، حيث التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، وفقًا لما أعلنه النظام السوري ووكالة أنباء الإمارات مساء اليوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن ابن زايد بحث مع الأسد “العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك”.

وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد أكد أن سوريا “تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها لتحقيق الاستقرار والتنمية”.

#محمد_بن_زايد يستقبل الرئيس #بشار_الأسد والتي تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا .. معرباً سموه عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء.#فيديو_وام https://t.co/d9SSBJ1jxr pic.twitter.com/pqrhzgdGac — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 18, 2022

ونقلت الوكالة عن ولي عهد أبو ظبي أن زيارة الأسد تأتي في إطار “الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا المشتركة”.

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء الإماراتي أكد حرص بلاده على “اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قدمًا”.

وأشارت الوكالة إلى أن الأسد غادر الإمارات بعد لقائه كبار المسؤولين.

#محمد_بن_راشد يستقبل الرئيس بشار الأسد وذلك في استراحة سموه في المرموم بدبي، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المستقبل.#وام https://t.co/gYQJ1J0tV3 pic.twitter.com/hwEG6t9dgG — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 18, 2022

وتتصدر الإمارات جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في الآونة الأخيرة، واستقبل الأسد في دمشق وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد في نوفمبر/شرين الثاني الماضي، وكانت هذه أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011.