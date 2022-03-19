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محمد بن زايد يستقبل بشار الأسد في أبو ظبي

محمد بن زايد خلال استقباله بشار الاسد (وكالة الأنباء الإماراتية)
18/3/2022

زار رئيس النظام السوري بشار الأسد دولة الإمارات، الجمعة، حيث التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، وفقًا لما أعلنه النظام السوري ووكالة أنباء الإمارات مساء اليوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن ابن زايد بحث مع الأسد “العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك”.

وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد أكد أن سوريا “تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها لتحقيق الاستقرار والتنمية”.

ونقلت الوكالة عن ولي عهد أبو ظبي أن زيارة الأسد تأتي في إطار “الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا المشتركة”.

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء الإماراتي أكد حرص بلاده على “اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قدمًا”.

وأشارت الوكالة إلى أن الأسد غادر الإمارات بعد لقائه كبار المسؤولين.

وتتصدر الإمارات جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في الآونة الأخيرة، واستقبل الأسد في دمشق وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد في نوفمبر/شرين الثاني الماضي، وكانت هذه أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + وكالات