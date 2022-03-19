الخارجية الألمانية للجزيرة مباشر: الحرب على أوكرانيا تحوّل استراتيجي في أوربا ونبحث عن بدائل للغاز الروسي (فيديو)

كشف دينيس كوميتات المتحدّث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط أن الحرب الروسية على أوكرانيا تمثّل نقطة تحوّل مركزية في مشهد استراتيجي متغيّر على مستوى أوربا والعالم، مؤكدًا أنه لا مناص من المفاوضات السياسية حتى التوصّل لحل سياسي لهذه القضية.

وأضاف كوميتات خلال مشاركته في المسائية على الجزيرة مباشر، الجمعة، أن الحل في الحرب الدائرة في أوكرانيا يجب أن يكون دبلوماسيًا. مضيفًا “نريد مفاوضات ملموسة وسريعة لكن ذلك رهين بوقف الحرب الروسية أولًا”.

وكشف كوميتات أن طبيعة العلاقات بين ألمانيا وروسيا تلزم القيادة السياسية الألمانية القيام بدور محوري في مستقبل الصراع. مؤكدًا أنه خلال الاتصال الهاتفي اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، طالب الأخير بضرورة وقف الحرب والانسحاب من أوكرانيا، واستعداد ألمانيا للقيام بدور الوساطة.

المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط #دينيس_كوميتات للجزيرة مباشر: يجب على #روسيا وقف الحرب على أوكرانيا بشكل فوري pic.twitter.com/ZvYlqbLDUv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 18, 2022

وتابع قائلًا “الموقف الألماني كان واضحًا منذ اليوم الأول، وقدّمنا جميع أدوات الدعم العسكري للشعب الأوكراني”.

وأضاف أن ألمانيا لن تشارك بقواتها العسكرية في أوكرانيا، وأنها تدعم فرض حل سياسي عبر مجموعة من الخيارات التي قد تتضمن فرض منطقة حظر جوي شامل.

وحول الجدل الدائر بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، أوضح المسؤول الألماني أن “هذا قرار مهم واستراتيجي ويتم التعامل معه من قبل قيادة الحلف”، مضيفًا أن مفاوضات ثنائية تمّت في هذا الجانب، وأن الأمر يتعلّق بقرار سيادي بين قيادة الحلف والقيادة السياسية الأوكرانية.

وكشف الدبلوماسي الألماني أن العقوبات الاقتصادية الألمانية على روسيا استثنت واردات الغاز، لأن ألمانيا تستورد قرابة 50% من احتياجاتها النفطية من روسيا، وأنه من المستحيل عليها إيجاد بدائل سريعة لمصدرين جدد.

وأضاف أن وزير الاقتصاد الألماني قام خلال الأيام القليلة الماضية بزيارات ميدانية لكل من دولتي قطر والإمارات لإيجاد بدائل سريعة للغاز الروسي.

وخلص الدبلوماسي الألماني إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا أوضحت لألمانيا والعالم ضرورة الانتقال لبدائل الطاقة المتمثلة في الطاقات المتجددة. مشددًا أن ألمانيا تحتاج من 5 إلى 10 سنوات حتى تحقق استقلالها الطاقي عن العالم.