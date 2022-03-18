وزير الطاقة الأوكراني للجزيرة مباشر: روسيا قصفت منشأتين نوويتين والملايين فقدوا إمدادات الكهرباء (فيديو)

قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو إن جهود حكومة بلاده منصبة في الوقت الراهن على تأمين المنشأتين النوويتين اللتين تعرضتا لقصف من الجيش الروسي، إحداهما محطة تشيرنوبل التي كانت مغلقة لكنها تحتفظ بفضلات نووية.

وأضاف غالوشينكو للجزيرة مباشر أن منشأة زابوريجيا التي تعد أكبر منشأة نووية في أوربا تعرّضت للقصف الروسي قبل احتلالها في وقت لاحق، مؤكدًا أن القصف استهدف أحد المفاعلات النووية التابعة للمنشاة.

وذكر الوزير أن هذا “السلوك العدواني يمثل جزءًا من الإرهاب النووي الذي تقوم به روسيا ضد الشعب الأوكراني والعالم”.

وقال “إن 9 ملايين أوكراني فقدوا إمدادات الطاقة الكهربائية. منهم مليون و400 ألف مواطن في مدينتي ماريوبول وكييف”.

وزير الطاقة الأوكراني للجزيرة مباشر: نواجه إرهابًا نوويًا روسيًا ولدينا 9 ملايين أوكراني فقدوا إمدادات الكهرباء #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/ifvCrnMhEz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2022

وأضاف أن المناطق الشرقية والجنوبية تضررت بشكل أكبر جراء الحرب الروسية حيث أثّر انقطاع الكهرباء سلبًا في عمل المستشفيات والمرافق المدنية في العاصمة ومدن أخرى. مؤكدًا أن الفرق التقنية المتخصصة تمكنت من إعادة توفير الكهرباء للمواطنين في مدينة ميكولايف.

وتابع قائلًا “القوات الروسية قطعت عمدًا شبكتي الكهرباء والغاز عن ماريوبول، كما عمدت إلى إغلاق إمدادات الغاز عن مدن أخرى مثل خاركيف وسومي وخيرسون”.

وأكد المسؤول الأوكراني أن سلطات بلاده طالبت بفتح ممرات آمنة للوصول إلى المناطق المعزولة من الكهرباء والغاز “لكن القوات الروسية ترفض الاستجابة لطلباتنا”.

وشدد غالوشينكو على أن روسيا لم تكشف حتى الآن عن رغبة حقيقية لفتح ممرات آمنة لخروج النازحين من المدن والمناطق المعزولة مما يعمق الأزمة الإنسانية للمحاصرين.

وزير الطاقة الأوكراني للجزيرة مباشر: طالبنا أوروبا بتجميد عوائد الغاز المستحقة لروسيا وتقديمها مستقبلا كهبات لأوكرانيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/MTjsmbdRE0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2022

وحول تأثير الحرب وتداعياتها على سوق الطاقة العالمية، قال غالوشينكو إن الحرب ستؤثر سلبًا في إمدادات الطاقة في أوربا والعالم.

وأضاف أن حكومة بلاده طالبت الدول الأوربية بتجميد عوائد الغاز المستحقة لروسيا مؤكدًا أن غالبية الدول الأوربية شرعت بصورة فعلية في البحث عن بدائل والتفكير في وقف الاعتماد على الغاز الروسي.

وزير الطاقة الأوكراني للجزيرة مباشر: الحرب الروسية على بلادنا ستؤثر سلبا على إمدادات الطاقة في أوروبا والعالم#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/17CDj7Fh1c — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2022

وتابع قائلًا “الأمر يتطلب بعض الوقت للاستغناء كليًا عن الغاز الروسي، لكن هذا الخيار سيتحقق”.

وخلص هيرمان غالوشينكو إلى أن الحكومة الأوكرانية قررت وقف التنسيق الطاقي مع روسيا وبيلاروسيا، واعتمدت الربط مع الشبكة الأوربية للكهرباء وأنها ماضية في هذا القرار السيادي.