هل بررت صحفية أمريكية إطلاق غاز السارين على مسلمي سوريا؟

أثارت تصريحات متداولة للصحفية الأمريكية جوليا إيوفي موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبرها مدونون عنصرية تجاه المسلمين والعرب، لكن الصحفية البارزة قالت إنها “مجتزأة” ومقتطعة من سياقها.

وجرى تداول مقطع لإيوفي في لقاء على شبكة (سي إن إن) وهي تقول إن “استخدام الهجمات الكيميائية بغاز السارين في سوريا أمر مختلف لأنهم مسلمون ومن ثقافة مختلفة، لكن ماذا ستفعل أوربا لو هوجم الأوربيون بغاز السارين؟”.

واعتبر منتقدو الصحفية الأمريكية أن تصريحها “تنبع من عنصريتها”، واتهموها بأنها تدعم ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين وجدار الفصل العنصري.

Apparently this is Julia Ioffe. Russian born Ioffe family moved to New York when she was 7. She went to a "traditional Zionist" school, and supports Israeli "anti-terror" measures against the Palestinians as well as the Apartheid wall. Quelle surprise.pic.twitter.com/0VzPNYcFYc — Steve W (@StevenGWalker74) March 17, 2022

لكن الصحفية ردت على منتقديها قائلة إن تصريحها جاء مجتزأ ومقتطعا من سياقه، وإنها كانت تشرح منطق حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا وجهة نظرها الشخصية. وأوضحت أنها منذ بداية الحرب وهي تفضح المعايير العنصرية المزدوجة والمعادية للإسلام في التغطية الإعلامية، وستستمر في ذلك.

وكانت جوليا إيوفي تتحدث عن أن الناتو يتجنّب المواجهة المباشرة مع روسيا منذ بداية حربها على أوكرانيا، ولكن ماذا سيفعل الناتو إذا استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلحة كيماوية في كييف أو ماريوبول؟

وأضافت “لقد رأيناه هو وحلفاؤه يفعلون نفس الشيء في سوريا، ومن الواضح أنهم يعدون لشيء ما لأنهم يصدرون الكثير من الضجيج في الأمم المتحدة والإعلام (الذي يسيطر عليه الكرملين) بأن الأوكرايين لديهم كل هذه الأسلحة البيولوجية والكيماوية وأنهم سيستخدمونها”.

This is the full segment. As you can see, I'm describing *NATO's* logic, not my own. From the very beginning of this war, I have been calling out the racist, Islamophobic double standards in the coverage and will continue to do so. cc: @Ilhan https://t.co/pClJwicZHL — Julia Ioffe (@juliaioffe) March 17, 2022

وجاءت تصريحات جوليا أيوفي خلال لقاء تلفزيوني جمعها مع سوزان غلاسر محللة الشؤون الدولية لنقاش نتائج الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل لقادة حلف الناتو الذي سيتناول تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشارت جوليا في اللقاء إلى أن الروس يقولون إن “أوكرانيا لديها كل هذه الأسلحة البيولوجية والكيميائية، ولكن ماذا سيفعل حلف الناتو إذا ما بادر بوتين باستخدام غاز السارين في أوكرانيا؟ إن استخدام ذلك على المسلمين وذوي الثقافة المختلفة في سوريا البعيدة أمر مختلف. ماذا ستفعل أوربا عندما يتم فعل ذلك على أرضها وضد مواطنيها الأوربيين. هل هم مستعدون للتدخل أم سيستمرون في صمتهم؟”.

وتساءلت “هل هم مستعدون للدخول في مواجهة مباشرة مع بوتين كما يريد هو فيما يبدو؟”.

وعلقت النائبة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر قائلة إنها شاهدت المقطع كاملا، وإنها سعيدة بأن أيوفي أوضحت أن هذا المنطق عنصري ورهاب للأجانب.