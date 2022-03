“معارك السكر” في روسيا ومدونون يناقشون تداعيات العقوبات على المواطنين (فيديو)

وثّقت مقاطع فيديو متداولة من روسيا إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء أكياس السكر تحسّبًا لارتفاع أسعاره في المرحلة المقبلة، ضمن تداعيات العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عدة دول غربية على روسيا ردًّا على حربها على أوكرانيا.

ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع سعر السكر منذ نهاية الأسبوع الماضي بنسبة تقارب 13%، الأمر الذي جعل المواطنين الروس يقبلون على شرائه بكثافة خوفًا من ارتفاع سعره أكثر مما وصل إليه.

وتفاعلًا مع المقاطع التي أظهرت زحاما شديدا في المتاجر وصل إلى حدّ الاشتباك في بعض الأحيان، كتبت المحررة زويا شفتالوفيتش “حقيقة أن روسيا لديها الكثير من السكر ليست مهمة. كان لدى أستراليا وبلدان أخرى الكثير من ورق التواليت أثناء كورونا، لكن الناس ظلوا يخزنون لأنهم مذعورون”.

واستنتجت قائلة “هذه علامة على أن الروس العاديين بدؤوا في الذعر، ولن يرضي هذا الكرملين ولو قليلا”.

وكتب مغرد آخر “سيزداد الأمر سوءًا بالنسبة للمواطنين الروس العاديين. زادت البطالة بشكل كبير بسبب مغادرة الشركات الغربية لروسيا، وزادت الأسعار بسبب انخفاض قيمة الروبل بشكل كبير والتضخم المفرط، ويتعرض العديد من المواطنين الروس العاديين لخطر الإفلاس بسبب مضاعفة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي”.

وتساءل مغرد “لماذا يقاتل الأوكرانيون من أجل حريتهم ويتقاتل الروس المثيرون للشفقة على الخبز والسكر. هذه هي روسيا بوتين. وهذا الانهيار لن تظهره الأخبار”.

Intermission – sugar has arrived in a grocery store in #Russia.

You'd think they brought in a shipment of cocaine.

Since the invasion of #Ukraine there are shortages in almost everything, especially in common sense.

Everything is going according to plan, eh #Russia? pic.twitter.com/oXTXnsAJsS

— fnord akimbo (@Tibtinabulum) March 17, 2022