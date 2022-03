كوسوفو تطلب من واشنطن دعم انضمامها للناتو.. ما القصة؟

وجهت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني خطابا رسميا للرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت فيه الولايات المتحدة باستخدام نفوذها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمساعدة بلادها على الانضمام إلى الحلف.

وقالت عثماني في الخطاب الذي أرسلته إلى بايدن بتاريخ 10 مارس/آذار الماضي، “في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أصبح الانضمام إلى الناتو أولوية أمنية وطنية رئيسية”، واصفة انضمام بلادها إلى الحلف بأنه “ضرورة مُلحّة”.

Earlier today I spoke to @Channel4News about Kosovo’s solidarity with the Ukrainian people, as well as the latest developments in Europe and why this means Kosovo must join NATO. https://t.co/sfC6METjHH

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) March 17, 2022