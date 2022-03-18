كان مقررا إرسالها لأوكرانيا.. سرقة مئات من السترات الواقية من الرصاص في نيويورك

سُرقت مئات من السترات الواقية من الرصاص، كان من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا، وذلك من مقر منظمة غير حكومية تابعة لأمريكيين منحدرين من أصل أوكراني.

وقالت شرطة نيويورك واللجنة الأمريكية للمجلس الأوكراني، إن ما بين 300 و400 سترة واقية من الرصاص مقدمة من أفراد من الشرطة إلى المنظمة، سرقت من مقر اللجنة.

وأعلنت ناطقة باسم شرطة نيويورك عن رصد عملية سطو في مقر المنظمة غير الحكومية (يو سي سي إيه) بجنوب مانهاتن “حيث سُحبت نحو 400 سترة واقية من الرصاص من مكانها”.

وقالت الناطقة باسم شرطة نيويورك، إنه لم يوقَف أحد بشأن هذه الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر في القضية.

وقال ناطق باسم المنظمة الأمريكية “إن ما يقرب من ثلث السترات الواقية من الرصاص اختفى مطلع الأسبوع، لكن المنظمة والشرطة لا تعلمان هوية الجهة المسؤولة عن هذه العملية ولا سببها ولا الطريقة التي حدثت بها”.

وكانت هذه السترات المستعملة قد قُدمت من شرطة جزيرة (لونغ أيلاند) وكان مقررا إرسالها إلى جهات ناشطة في العمل الإنساني في أوكرانيا والمناطق الحدودية لنقل المساعدات بالشاحنات.

وقالت المنظمة إنها تشرف على عمل عشرات المنظمات الأمريكية الأوكرانية في الولايات المتحدة حيث يعيش نحو 1.5 مليون أوكراني وأمريكي من أصل أوكراني.

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، تعمل منظمات أمريكية عديدة وخاصة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة لجمع تبرعات ونقل مساعدات إلى أوربا الشرقية.

وتتضمن هذه المساعدات المواد الغذائية والملابس ومنتجات النظافة والأدوية والمعدات العسكرية الخفيفة ومن بينها السترات الواقية من الرصاص والخوذ.

وأقرت الحكومة الأمريكية والكونغرس في مارس/ آذار الجاري مساعدات طارئة بقيمة 13.6 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا، بينها

2.6 مليار للمساعدات الإنسانية.