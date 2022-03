“فشل في تسويق رؤية الاحتلال”.. إسرائيل توقف تطبيقا إلكترونيا مختصا بمواجهة منتقديها (فيديو)

أعلن القائمون على تطبيق (آكت إيل /Act-IL) الإسرائيلي وقف العمل به، وهو تطبيق تكنولوجي مختص بمواجهة النشاط المتزايد لأنصار الحق الفلسطيني.

وكان التطبيق أتيح للتنزيل على الهواتف منذ 2017، وجاء في رسالة وجهت لمستخدمي هذا التطبيق الممول جزئيا من الحكومة الإسرائيلية “تم إلغاء تنشيط التطبيق لمواكبة الاتجاهات المتطورة لوسائل التواصل الاجتماعي”.

وغرد الناشط مايكل بويكرت ، نائب رئيس منظمة “كنديون من أجل العدالة والسلام، بأنه واكب هذا التطبيق منذ نشأته وتنبأ بسقوطه من البداية، لكن الحكومة الإسرائيلية احتاجت 5 سنوات لتصل إلى هذه الحقيقة.

I told @Mondoweiss that the quiet deactivation of Israel's anti-BDS app (which was rolled out by the Israeli government to significant fanfare in 2017) was a long time coming. https://t.co/TrsZqkbLZk

— Michael Bueckert (@mbueckert) March 14, 2022