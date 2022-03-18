روسيا تنشئ “روسغرام” بديلًا عن “إنستغرام”

بعد حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي في روسيا أعلنت وسائل إعلام روسية عن إطلاق منصات رقمية جديدة في البلاد، لتكون بديلا عن تلك التابعة لشركات أمريكية خاصة.

وقالت وسائل إعلام روسية إن موسكو ستطلق تطبيق “روسغرام” بدل تطبيق “إنستغرام” وإنه سيكون متاحًا للجمهور بداية من شهر أبريل/ نيسان القادم.

وكانت منصة فيسبوك قد حذفت منشورات رسمية روسية زعمت أن تقارير عن قصف موسكو مستشفى أطفال في أوكرانيا “ما هي إلا خدعة”.

وقال متحدث باسم شركة ميتا مالكة فيسبوك لوكالة رويترز إن المنصة حذفت تلك المنشورات من حسابات سفارات روسية في عدد من الدول.

ويأتي ذلك إثر حذف كل من تويتر وفيسبوك لمنشور من حساب السفارة الروسية في بريطانيا تضمن تلك التصريحات بدعوى “مخالفة القواعد الخاصة بالموقعين والمتعلقة بإنكار الأحداث”.

وتفاعلًا مع حذف فيسبوك لمنشورات روسية رسمية غرد الأكاديمي آرتر نواك “تسبب تدمير المجرمين المستمر في أوكرانيا في ارتفاع أعداد الضحايا، وهذا لا يمكن إخفاؤه أو وصفه بالخدعة. العار على الدعاية الحربية التي تقلل من مسؤولية مجرمي الحرب”.

وتحدثت مغردة عن ازدواجية المعايير في منصة فيسبوك قائلة “يفرض فيسبوك رقابة على المنشورات التي تُظهر الجانب الروسي من القصة بينما يُسمح للجماعات اليمينية في الهند بنشر أخبار كاذبة معادية للمسلمين من دون أية قيود أو عواقب”.

وكتب مغرد آخر “فيسبوك هو حَكَم الحقيقة. هذا هو العالم الذي نعيش فيه اليوم”.

وكانت روسيا قد أطلقت من قبل منصة (فوكنتاكتي) بديلا عن فيسبوك، و(يابي) بديلا عن تيك توك.