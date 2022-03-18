خبير عسكري: الجيش الروسي يطبق في أوكرانيا ما تعلمه في حلب والغوطة الشرقية (فيديو)

لاحظ الخبير العسكري العميد أحمد رحال أن الجيش الروسي يطبق خبراته التي اكتسبها في المدن السورية سابقا من سياسة “تقطيع الأوصال”.

وفي لقائه بالجزيرة مباشر قال العميد أحمد رحال “نحن كسوريين لاحظنا أن الجيش الروسي يطبق خبراته التي أخذها من مدينة حلب ومن الغوطة الشرقية عندما اعتمد على سياسة تقطيع الأوصال، فهو اليوم يحاول تقسيم ماريوبول إلى أكثر من قسم بهدف عزل بعضها عن بعض لتسهيل الحصول عليها لكنها لا تزال صامدة”.

الخبير العسكري العميد أحمد رحال: الجيش الروسي يطبق سياسية تقطيع الأوصال التي انتهجها في سوريا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/ZiFZW1tfOh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2022

وأكد أنه لا يوجد توقف لتقدم القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، بل إن ما يجري حاليا هو عملية مراجعة للخطة العسكرية.

وبحسب ما قال الخبير العسكري فإن القوات الروسية تواجه ما أسماه “نسبة استعصاء كبيرة في أوكرانيا”، لأن حجم الأهداف التي يطلبها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تتناسب مطلقا مع ما تم إنجازه، وفق تعبيره.

ومن وجهة نظره فإن صانع القرار العسكري الروسي لم يكن على دراية تامة بما يحدث على الأرض، وبالتالي اختلفت بنود الخطة العسكرية عما يتم تنفيذه واقعيا، مما بدا أنه فشل عسكري.

وتابع “ويتطلب هذا الفشل تغييرا في الخطة وفي القوات والدعم اللوجستي، وواضح أن استعصاء كييف وتشيرنيهف وماريوبول وبقية المدن دفع القوات الروسية الآن للتركيز نحو الجنوب”.