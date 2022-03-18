سريع الانفعال كثير النسيان.. الكرملين يرد على بايدن بعد وصفه بوتين بـ”مجرم حرب”

وصف الكرملين، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنها “إهانات شخصية”، وقال إن تصريحاته ناجمة على ما يبدو عن انفعال وإرهاق ونسيان.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “نسمع ونرى بيانات هي فعليًا إهانات شخصية للرئيس بوتين”.

وأضاف أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لبوتين بأنه “مجرم حرب” أمر غير مقبول ولا يغتفر.

وتابع “لا يمكن التسامح مع صدور مثل هذا الوصف من رئيس دولة قتلت قنابلها مئات الآلاف في العالم أجمع”.

وخلص المسؤول الروسي إلى القول إنه “نظرا لسرعة الانفعال المعهودة في السيد بايدن وإرهاقه وأحيانا كثرة نسيانه، والإرهاق الذي يؤدي -عادة- لتصريحات عدائية، فإننا لن نجري أي تقييمات قاسية لكي لا نسبب مزيدًا من العدائية”.

وكان بايدن قد وصف بوتين بأنه “مجرم حرب ودكتاتور قاتل”، في الأيام الماضية، بعد أن أرسل عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في خطوة قال إنها “عملية عسكرية خاصة” تهدف لتجريد كييف من قدراتها العسكرية والتخلص ممن وصفهم بأنهم “قوميون خطرون”، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها بايدن هذا الوصف بحق الرئيس الروسي، الأمر الذي أثار غضب الكرملين.

وأجاب بايدن في البداية بالنفي عن سؤال وجهته له صحفية في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، بشأن إذا ما كان مستعدا لوصف بوتين بأنه مجرم حرب، غير أنه استدرك الأمر، فطلب من الصحفية أن تعيد السؤال ثانية.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد تعهده بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة القوات الروسية، ما يرفع قيمة المساعدات الأمريكية المعلنة لكييف خلال أسبوع إلى أكثر من مليار دولار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي “إن هناك عملية قانونية جارية في وزارة الخارجية بشأن الوضع في أوكرانيا”، وذلك خلال ردها على سؤال بشأن إذا ما كان هناك أي تغيير في تقييم الإدارة الأمريكي جعل الرئيس بايدن يصف نظيره الروسي بمجرم حرب.