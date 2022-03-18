حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ23 لحظة بلحظة (بث مباشر)

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية إن دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات سُمع في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا صباح اليوم الجمعة، وذلك في ظل تواصل حرب روسيا على أوكرانيا لليوم الثالث والعشرين على التوالي.

من ناحية أخرى، قالت اليابان، الجمعة، إنها ستفرض عقوبات على 15 فردا وتسع منظمات روسية، بما يشمل مسؤولي دفاع وشركة تصدير الأسلحة المملوكة للدولة روسوبورون إكسبورت.

وتشمل العقوبات الجديدة تجميد أصول، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات اتخذتها اليابان في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفرضت اليابان إلى الآن عقوبات على 76 فردا وسبعة بنوك و12 منظمة أخرى في روسيا، وفقا لوزارة المالية.

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أبرز التطورات:

منذ 35 دقيقة الخارجية الصينية: موقفنا منصف وغير منحاز في الأزمة الأوكرانية ونشدد على ضرورة احترام سيادة الدول.

منذ 39 دقيقة الخارجية الصينية: ندعم الحلول الدبلوماسية للأزمة في أوكرانيا وموقفنا كان موضوعيا منذ البداية.

منذ 39 دقيقة الخارجية الصينية: الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتعمل على نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا عوضا عن لوم الآخرين.

منذ 39 دقيقة الخارجية الصينية: الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الصيني والأمريكي اليوم سيتناول تطورات الأزمة الأوكرانية وسبل حلها.

منذ 40 دقيقة هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 4 في قصف استهدف مبنى سكنيا بمنطقة بوديلسكي في كييف.

منذ ساعة إنترفاكس: الانفصاليون يقولون إن روسيا فرضت حظر طيران فوق إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

منذ ساعة عمدة لفيف الأوكرانية: صواريخ روسية دمرت مبنى لصيانة الطائرات في المدينة ولم نسجل إصابات أو قتلى.

منذ ساعتين وزارة الدفاع البريطانية عبر تويتر: المشاكل اللوجستية لا تزال تعصف بغزو روسيا المتعثر لأوكرانيا.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الأوكرانية: إصابة 14 هدفا جويا للعدو الروسي منها 7 طائرات ومروحية و3 طائرات مسيرة.

منذ ساعتين تصاعد الدخان في محيط مطار لفيف بعد سماع دوي 3 انفجارات.

منذ ساعتين وزارة الدفاع البريطانية: افتقار روسيا إلى السيطرة على الجو تمنعها من إمداد قواتها الأمامية بشكل فعال.

منذ ساعتين هيئة الأركان الأوكرانية: قواتنا دمرت 7 مقاتلات وطائرة مروحية و3 مسيرات و3 صواريخ روسية خلال 24 ساعة الماضية.

منذ ساعتين هيئة الأركان الأوكرانية: قوات العدو تجند مرتزقة سوريين للقتال في بلادنا بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها.

منذ ساعتين انفصاليو دونيتسك: مقتل 4 مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كيروفسكي.

منذ 3 ساعات مساعدة وزير الخارجية الصيني عبر تويتر: الادعاء بأن الصين في الجانب الخطأ من التاريخ ادعاء متعجرف.

منذ 3 ساعات مساعدة وزير خارجية الصين عبر تويتر: هناك عدة دول تقف إلى جانب الصين وتحاول تهدئة الموقف وتشجيع محادثات السلام.

منذ 3 ساعات مساعدة وزير الخارجية الصيني عبر تويتر: لو امتنعت واشنطن عن توسيع الناتو ولو لم تؤجج النيران بتزويد أوكرانيا بالسلاح لكان الوضع مختلفا تماما.