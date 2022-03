تقرير: أوكرانيا تطلب من أمريكا مزيدا من الدعم لخوض “حرب استنزاف طويلة الأمد”

كشف تقرير لموقع أكسيوس الإخباري عن رسالة أوكرانية طلب فيها كبير مسؤولي الأمن القومي الأوكراني من الولايات المتحدة، تزويد البلاد بالتمويل والتدريب والأسلحة لدعم “حركة مقاومة طويلة الأجل”.

وأشار التقرير إلى أن كييف تسعى لوقف التقدم الروسي بدرجة كبيرة، مما أثار مخاوف من حرب استنزاف طويلة وطاحنة.

وطلبت كييف الحصول على المزيد من الدعم الرسمي القوي، بدعوى أنها تتولى مسؤولية الدفاع عن المجتمع الدولي بأسره ضد روسيا.

وكانت الرسالة موجهة إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز.

ولم يتمكن موقع أكسيوس من التأكد من تسلّم تلك الجهات للرسالة.

وبعثت الرسالة بتاريخ 6 مارس/ آذار الجاري وحملت توقيع أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني.

وحصل موقع أكسيوس على الرسالة من مصدر موثوق به على اتصال مباشر بإدارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

JUST IN via @axios's @zacharybasu:

"#Ukraine's top nat'l security official asked earlier this month for the US to go beyond traditional military aid & provide the country with the funding, training & weaponry to support a long-term resistance movement."https://t.co/JvQLlNFvR8

— Devon Heinen (@DevonHeinen) March 18, 2022