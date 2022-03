“بخصم 20% عن السوق العالمي” الهند تشتري النفط الروسي رغم العقوبات الدولية ضد موسكو

أعلن مسؤول هندي أن مؤسسة النفط الهندية التي تديرها الدولة اشترت 3 ملايين برميل من النفط الخام من روسيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة ومقاومة الضغوط الغربية.

وأوضح المسؤول الهندي -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- لوسائل إعلام أجنبية أن الهند لم تفرض عقوبات على شراء النفط الروسي وأنها تتطلع إلى شراء المزيد منه رغم الدعوات الأمريكية والأوربية لحظره.

وقد حثّت بريطانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى الهند على تجنب شراء النفط والغاز الروسيين.

India buys Russian oil despite pressure for sanctions

WH said that Indian purchases of Russian oil wouldn’t violate U.S. sanctions but urged India to "think about where you want to stand when history books are written"

History Books for the last 70 years showed India with Russia pic.twitter.com/LWUuotTTgM

