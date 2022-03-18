“بخصم 20% عن السوق العالمي” الهند تشتري النفط الروسي رغم العقوبات الدولية ضد موسكو

أعلن مسؤول هندي أن مؤسسة النفط الهندية التي تديرها الدولة اشترت 3 ملايين برميل من النفط الخام من روسيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة ومقاومة الضغوط الغربية.

وأوضح المسؤول الهندي -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- لوسائل إعلام أجنبية أن الهند لم تفرض عقوبات على شراء النفط الروسي وأنها تتطلع إلى شراء المزيد منه رغم الدعوات الأمريكية والأوربية لحظره.

وقد حثّت بريطانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى الهند على تجنب شراء النفط والغاز الروسيين.

India buys Russian oil despite pressure for sanctions

WH said that Indian purchases of Russian oil wouldn’t violate U.S. sanctions but urged India to "think about where you want to stand when history books are written" History Books for the last 70 years showed India with Russia pic.twitter.com/LWUuotTTgM — J. Josef (@DesertBloom1) March 18, 2022

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن روسيا تقدم خصمًا من مشتريات النفط بنسبة تقل عن الأسعار القياسية العالمية بـ20%.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة مما شكل عبئًا على دول مثل الهند التي تستورد 85% من احتياجاتها النفطية، ومن المتوقع أن يقفز الطلب بنسبة 8.2% هذا العام إلى 5.15 ملايين برميل يوميًّا مع تعافي الاقتصاد من الدمار الناجم عن وباء كورونا.

وردًّا على سؤال من الصحفيين حول شراء الهند للنفط من روسيا، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أريندام باجشي إن العديد من الدول الأوربية “تستورد النفط والغاز من روسيا”.

وتابع “الهند تستورد معظم احتياجاتها النفطية، نحن نستكشف كل الاحتمالات في سوق الطاقة العالمي”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جنيفر ساكي قد صرحت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن مشتريات الهند من النفط الروسي لن تنتهك العقوبات الأمريكية، لكن يتعين على نيودلهي “التفكير في المكان الذي تريد أن تقف فيه عند كتابة كتب التاريخ”.

يُذكر أن العراق هو أكبر مورد للهند بحصة تبلغ 27%، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنحو 17%، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 13% والولايات المتحدة بنسبة 9% حسب ما ذكرته وكالة أنباء (برس ترست أوف إنديا).

وشكّل النفط الخام الروسي تاريخيًّا أقل من 5% من إجمالي واردات الهند التي بلغت 4.2 ملايين برميل في اليوم خلال العام الماضي، وفقًا لتقرير نشرته (فايننشال تايمز).