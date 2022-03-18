الآلاف يشاركون في صلاة “الفجر العظيم” في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة (فيديو)

أدى آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة تلبية لدعوة “الفجر العظيم” وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحاولت قوات الاحتلال عرقلة من دخول المصلين المسجد، مما اضطرهم إلى أداء الصلاة أمام أبوابه، كما منعت قوات الاحتلال التصوير واعتدت على شابين بالضرب واعتقلتهما في منطقة باب العامود.

وغرد الباحث في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر قائلا “حملة الفجر العظيم في أسبوعها الـ12 في المسجد الأقصى، حيث سجل فجر الرباط الحضور الجماهيري الأكبر حتى الآن”.

وشهد المسجد الأقصى مشاركة الآلاف في أداء صلاة الفجر للجمعة الـ12 على التوالي، بعد دعوة نشطاء فلسطينيين لأداء الصلاة تحت شعار “جمعة فجر الحرائر”.

وانطلقت تلك الدعوات من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة في ديسمبر/ كانون الأول 2019 للتأكيد على إسلامية المسجد، ثم انضمّ إليه العديد من المساجد في فلسطين والدول العربية.

حملة الفجر العظيم في أسبوعها ال ١٢ على في المسجد الأقصى، حيث سجل فجر الرباط الحضور الجماهيري الأكبر حتى الآن، وحراسه يفتحون المصلى القديم لاستيعاب الأعداد الكبيرة، رغم منع الاحتلال لمئات المصلين من دخول الأقصى، واضطرارهم للصلاة على أبوابه..

أرزقنا يا الله صلاة النصر والتحرير فيه. pic.twitter.com/UQw39bPRA2 — Adnan Abu Amer (@AdnanAbuAmer2) March 18, 2022

من جانب آخر، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع إن “الآلاف من جماهير شعبنا الفلسطيني أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى رغم عراقيل الاحتلال الإسرائيلي وشدة البرد وغزارة الأمطار”.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن استمرار حملة “الفجر العظيم” دليل على حيوية شعبنا وقدرته على الانتصار للمسجد الأقصى وحمايته”.

يُذكر أن وزارة الأوقاف الفلسطينية أعلنت مطلع شهر مارس/ آذار الجاري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى أكثر من 20 مرة، ومنعوا رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 43 وقتًا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.