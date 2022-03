10 أوكرانيين قتلوا وهم ينتظرون الخُبز.. والسفارة الأمريكية تعلّق (فيديو)

قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص كانوا يقفون في طابور للحصول على الخبز جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات روسية في مدينة تشيرنيهيف، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.

وعلقت السفارة الأمريكية في كييف على الحادث بتغريدة قالت فيها “أطلقت القوات الروسية اليوم النار وقتلت 10 أشخاص كانوا يقفون في طابور للخبز في تشيرنيهيف. يجب أن تتوقف مثل هذه الهجمات المروعة. نحن ندرس جميع الخيارات المتاحة لضمان المساءلة عن جرائم فظيعة في أوكرانيا”.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد تداولت صورا قالت إنها للضحايا الذين سقطوا جراء استهدافهم في المدينة الواقعة في شمال أوكرانيا.

واجتاح غضب واسع المنصات الرقمية وغردت الصحفية الأوكرانية كاترينا سيرغاتسكوفا “من الصعب تصديق ذلك، لكن الحقيقة هي أن الجيش الروسي أطلق النار مباشرة على مجموعة من الأشخاص كانوا يقفون في طابور للحصول على الخبز. لا أجد كلمات تعبر عما حدث”.

أما الحقوقي الأوكراني أوستيم كريمليوك فكتب “كانوا يقفون للحصول على (الخبز) وليس (السلاح). قتلتهم المدفعية الروسية. الإرهابيون لا يتبعون أي قواعد حرب لأن هدفهم هو الإبادة الجماعية للأوكرانيين”.

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2022