مع الحكيم: هل يسبّب شرب الخمر بجرعات قليلة تلف الدماغ؟

ذكرت دراسة حديثة أن تناول الخمور يسبّب تلف الدماغ، وأكّدت ارتباط تناول الخمور بالاضطرابات التي تصيب الدماغ.

وشملت الدراسة التي أجريت في جامعة واشنطن بيانات أكثر 36 ألف مشارك. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن شرب قدر قليل أو متوسّط من الخمر يوميا، يرتبط بتغيرات في الدماغ تعادل الشيخوخة.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة نيتشر فإن شرب الخمور ولو بكميات قليلة مثل قليل من البيرة أو بضع أكواب من النبيذ أسبوعيًّا، قد يحمل مخاطر جمّة على الدماغ من بينها الضعف الإدراكي.

وذكرت الدراسة إلى أن الخمور تدمّر الدماغ عن طريق إتلاف نهايات المستقبلات العصبية، مما يجعل من الصعب على تلك المستقبلات العصبية إرسال إشارات عصبية مهمة.

وتؤدي الخمور أيضًا إلى إتلاف الدماغ عن طريق زيادة احتمال الإصابة بالسكتات الدماغية وإصابات الرأس والحوادث.

وأشارت إحصائيات إلى أن شرب الخمر يسهم في 2.6% من الوفيات الأمريكية كل عام، وتختلف أعراض تلف الدماغ الناتج عن شرب الخمور من شخص لآخر، وغالبًا ما تكون مشابهة لأعراض الخرف.

تأثيرات الكحول القصيرة المدى على الدماغ

يغير الكحول كيمياء الدماغ على الفور، فبمجرد شرب القليل يزيد نشاط GABA (حمض جاما أمينوبيوتيريك) الناقل العصبي الرئيسي المثبط في الدماغ، مما يسبب تشوش الكلام وعدم اتزان المشي، فضلا عن بعض الهفوات في الذاكرة القصيرة المدى وبطء ردود الفعل.

وفي حالة الإفراط في الشرب فقد يصاب الشخص بالإغماء مما يعني أنه لا يمكنه تذكر ما حدث.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن دراسة استقصائية أظهرت أن حوالي 40% من الطلاب الذين أبلغوا عن الشرب قالوا إنهم فقدوا وعيهم مرة واحدة على الأقل.

وقد تعصف التغييرات الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالكحول بالشخص من خلال مجموعة كثيرة من الحالات المزاجية، بما في ذلك النشوة والاكتئاب والهوس والعدوانية والغضب والارتباك.

وقد يؤدي الإفراط في الشرب في فترة زمنية قصيرة إلى إبطاء تنفس الشخص وانخفاض معدل ضربات القلب، مما يؤدي إلى حدوث غيبوبة.

تأثيرات الكحول الطويلة المدى على الدماغ

في حالة الاستمرار في شرب الكحول، تحدث -على المدى الطويل- تغيرات مزمنة في نشاط الناقل العصبي وتشوّهات هيكلية، حيث تُظهِر دراسات التصوير التي أجريت على مرضى إدمان الخمور ضمورًا في مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة القصيرة والطويلة المدى فضلا عن مشاكل في الاتزان.